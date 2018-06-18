Путешествия

Чем заняться в дороге: 10 аудиокниг под ваши путешествия

Отправляетесь ли вы в отпуск или в командировку, едете ли на работу в метро или навещаете любимую бабушку в соседней области — вместе со Storytel рассказываем, как потратить время в пути с пользой для ума и эрудиции.
National Geographic Россия
18 июня 2018 в 16:12
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  • Чем заняться в дороге: 10 аудиокниг под ваши путешествия
    Фото: Pixabay

В этой подборке мы отталкивались от двух ключевых элементов:

• времени в пути из точки А в точку Б в одном из возможных маршрутов;

• продолжительности той или иной аудиокниги из числа выбранных нами на Storytel.

1. Станция метро «Улица Скобелевская» — станция метро «Деловой центр» (Москва)

Сколько добираться: 57 минут

Что послушать: «Научные открытия 2017 года» (55 минут)

О чем это: дроны вместо пчел, Нобелевская премия за объяснение джет-лага, новый вид орангутанов на полке в музее и переодетый муравьем гриб-зомби — Илья Колмановский настолько живо рассказывает о главных биологических «бомбах» прошлого года, что его лекция одинаково здорово заходит как взрослым, так и детям. Отличный вариант для долгой поездки из одного конца Москвы в другой.

Альтернатива: «Старик и море» (56 минут)

Неустаревающий шедевр от Эрнеста Хэмингуэя. Даже если вы его уже читали, такое не грех и освежить в памяти.

2. Москва — Тула

Сколько добираться: 2 часа на «Ласточке» или поезде белгородского направления Читать далее

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