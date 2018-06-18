Чем заняться в дороге: 10 аудиокниг под ваши путешествия
В этой подборке мы отталкивались от двух ключевых элементов:
• времени в пути из точки А в точку Б в одном из возможных маршрутов;
• продолжительности той или иной аудиокниги из числа выбранных нами на Storytel.
1. Станция метро «Улица Скобелевская» — станция метро «Деловой центр» (Москва)
Сколько добираться: 57 минут
Что послушать: «Научные открытия 2017 года» (55 минут)
О чем это: дроны вместо пчел, Нобелевская премия за объяснение джет-лага, новый вид орангутанов на полке в музее и переодетый муравьем гриб-зомби — Илья Колмановский настолько живо рассказывает о главных биологических «бомбах» прошлого года, что его лекция одинаково здорово заходит как взрослым, так и детям. Отличный вариант для долгой поездки из одного конца Москвы в другой.
Альтернатива: «Старик и море» (56 минут)
Неустаревающий шедевр от Эрнеста Хэмингуэя. Даже если вы его уже читали, такое не грех и освежить в памяти.
2. Москва — Тула
Сколько добираться: 2 часа на «Ласточке» или поезде белгородского направления Читать далее
Что послушать: «Язык, мозг и гены» (1 час 34 минуты)
О чем это: лекция Татьяны Черниговской о когнитивистике — масштабной области знаний, которая дает нам новые сведения о работе человеческого мозга и роли сознательных и бессознательных процессов, влияющих на развитие общества.
Альтернатива: «Я воспитываю папу» (1 час 58 минут)
Серия уморительных историй, рассказанных от лица 10-летнего мальчика Марика. Что такое тишина, чего ждать от Деда Мороза, как рассчитать коэффициент вредности ребенка, где находится душа — это лишь немногие из вопросов, которые волнуют Марика и которые он обсуждает с отцом.
3. Казань — Анталья
Сколько добираться: 3 часа 45 минут прямым авиарейсом
Что послушать: «После трех уже поздно» (3 часа 10 минут)
О чем это: бестселлер японского автора Масару Ибуки, доходчиво объясняющего, что маленькие дети способны научиться чему угодно — но при соблюдении правильных условий. Книга адресована всем мамам и папам — и тем, кто только собирается ими стать.
Альтернатива: «Чемодан» (3 часа 8 минут)
На вкус Nat-geo.ru, это лучшее, что выходило из-под пера Сергея Довлатова.
4. Краснодар — Сочи
Сколько добираться: 4 часа 46 минут на «Ласточке»
Что послушать: «Кратчайшая история времени» (4 часа 25 минут)
О чем это: О природе пространства и времени, роли Бога в сотворении мира, о прошлом и будущем Вселенной — Стивен Хокинг и Леонард Млодинов делают понятными сложнейшие головоломки и острые противоречия, которые ученые силятся разрешить на переднем крае науки о Вселенной.
Альтернатива: «#Selfmama. Лайфхаки для работающей мамы» (4 часа 19 минут)
Дети или работа? Молодые и талантливые женщины десятилетиями мучают себя этим вопросом — но что если попробовать не выбирать? Людмила Петрановская доказывает: быть хорошей матерью и отличным работником — возможно, и для этого не обязательно прибегать к услугам Мэри Поппинс.
5. Москва — Дели
Сколько добираться: 6 часов 10 минут прямым авиарейсом
Что послушать: «Странности нашего тела-2» (5 часов 30 минут)
О чем это: о бесчисленных загадках человеческого организма. В этой аудиокниге доктора Стивена Джуана — все, что вы хотели бы узнать о своем теле, и даже то, о чем вы и не догадываетесь, и не задумываетесь.
Альтернатива: «Богатый папа, бедный папа» (5 часов 50 минут)
Один из главных бестселлеров последних 20 лет; книга, после которой миллионы людей изменили свою жизнь. Ну, или хотя бы попробовали.
6. Санкт-Петербург — Дубай
Сколько добираться: 6 часов 5 минут прямым авиарейсом
Что послушать: «Everest, Revised & Updated Edition» (6 часов 3 минуты)
О чем это: написанная при участии National Geographic, это единственная англоязычная книга в нашей подборке. В ее центре — Дэвид Бреширс, двукратный покоритель Эвереста, однажды согласившийся повести к вершине самой высокой горы планеты съемочную группу, собиравшуюся снять самый опасный фильм в истории. Что из этого вышло — в триллере Бротона Коберна.
Альтернатива: «Этюд в багровых тонах» (6 часов 21 минута)
Первое появление Шерлока Холмса в творчестве Артура Конан Дойля пришлось на, возможно, лучшую повесть великого британского писателя. Двухслойный сюжет, физически ощущаемое напряжение и пронзительная человеческая драма — если вы по каким-то причинам еще не добрались до «Этюда», это нужно обязательно исправить. А лишние 15 минут отлично придутся на ожидание в аэропорту.
7. Екатеринбург — Мюнхен
Сколько добираться: 7 часов 55 минут с пересадкой в Домодедово
Что послушать: «Китай без вранья» (7 часов 21 минута)
О чем это: о многовековых «китайских премудростях», нацеленных на то, чтобы превратить любого гостя не только в друга, но и в сторонника — вне зависимости от целей, с которыми он туда изначально приезжал. А еще о тех самых мелких нюансах и неожиданностях, к которым невозможно не только подготовиться, но даже их предугадать.
Альтернатива: «Приглашение на казнь» (7 часов 18 минут)
Седьмой русский роман Владимира Набокова, одна из вершин «сиринского» периода творчества писателя; роман, который сам Набоков назвал своей единственной поэмой в прозе.
8. Уфа — Тель-Авив
Сколько добираться: 9 часов 55 минут с пересадкой в Стамбуле
Что послушать: «Брежнев» (9 часов 33 минуты)
О чем это: Личный архив генсека ЦК КПСС, председателя президиума Верховного Совета СССР, председателя Совета обороны маршала Советского Союза Леонида Ильича Брежнева, бумаги его жены и даже любовные письма дочери — все это оказалось на помойке. В прямом смысле. Выбрасывали не по политическим соображениям, не демонстрируя разрыв с опостылевшим прошлым, а по самым прозаическим мотивам. Архив спасли случайно и передали журналисту Леониду Млечину. В результате многих лет труда на свет появилась эта книга, позволяющая понять, почему именно Брежнев стал во главе СССР и руководил страной до самой смерти, а также дающая ключ к тому, что впоследствии с ней происходило.
Альтернатива: «Убийство Роджера Экройда» (9 часов 52 минуты)
Роман, в 2013 году признанный CWA лучшим детективом всех времен и народов. Роман, перевернувший представление о жанре. Роман, после которого вы поймете, откуда М. Найт Шьямалан черпал вдохновение для «Шестого чувства». Роман, после которого Агата Кристи могла бы не создать ни строчки — и все равно остаться величайшим детективным писателем в истории.
9. Новосибирск — Париж
Сколько добираться: 16 часов 5 минут с пересадками в Екатеринбурге и Москве
Что послушать: «Искра жизни. Электричество в теле человека» (12 часов 36 минут)
О чем это: об ионных каналах, инициирующих электрическую активность клеток, стоящую в основе наших способностей читать и понимать написанное, видеть и слышать, думать и говорить, шевелить руками и ногами и даже осознавать собственное «Я». Эта книга отправляет в путешествие по возможностям человеческого организма и дает ответы на множество вопросов — от «можно ли на самом деле умереть от страха» до «действительно ли любовь — химический феномен». А в оставшиеся до конца полета 3,5 часа можно и прикорнуть (что, кстати, касается и альтернативы).
Альтернатива: «Черновик» (11 часов 26 минут)
Одно из самых ярких и динамичных произведений российского фантаста Сергея Лукьяненко, ставшее настолько хитовым, что в 2018 году по нему сняли масштабный блокбастер.
10. Нижний Новгород — Санкт-Петербург
Сколько добираться: 22 часа 8 минут на поезде в спальном вагоне
Что послушать: «Бог как иллюзия» (18 часов 34 минуты)
О чем это: о главных вопросах бытия. После выхода книги Ричард Докинз — выдающийся ученый, автор множества научных и литературных премий — был признан автором года по версии Reader’s Digest и обрел целую армию восторженных поклонников и непримиримых противников. Споры о ее содержании не утихают до сих пор, а британский журнал The Economist дал ей краткую, но более чем емкую рецензию: «Эту книгу обязан прочитать каждый».
Альтернатива: «Немезида» (18 часов)
Грандиозный детективный эпос от Ю Несбё, в начале нулевых покорившего родную Норвегию, затем остальную Скандинавию, а потом — и весь мир.
***
Почему Storytel: на сегодняшний день это один из самых удобных сервисов, предоставляющих доступ к лучшим образцам мировой литературы в аудиоформате. Классическая проза и современная поэзия, фантастика и нуар, научные лекции и уроки лучших учителей, англоязычная литература — своего слушателя уже ждут терабайты знаний, и коллекция постоянно пополняется. В течение первых двух недель Storytel можно пользоваться бесплатно — попробуйте, там действительно есть что послушать.