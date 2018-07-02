Отдых в Анталье: где, как и когда?
Пляжи
Если вы не собираетесь идти Ликийской тропой или покорять скалы, то наверняка едете на юг Турции ради моря. Анталья давно числится в курортном пантеоне — и заслуженно.
Летом море прогревается до 28 градусов, а в бархатный сезон — до 23. Затяжные дожди и облачность здесь только с конца ноября — по начало апреля, так что подгадать с сезоном можно всегда.
Если хочется взять всё от пляжного отдыха, то остановитесь в отеле на побережье. Подыскать его лучше заранее: и весна, и лето и осень стабильно пользуются популярностью у курортников. При выборе обращайте внимание на две вещи:
• сколько у отеля звёзд — от этого зависит и сервис, и кухня;
• есть ли у него «Голубой флаг» — наличие этого сертификата говорит о том, что море чистое, а на пляже найдется всё, что можно пожелать: от лежаков и чистых полотенец до душа и баров.
Пример настоящего анталийского отеля — Fantasia Hotel De Luxe Kemer. Здесь 150 метров галечного пляжа: места гарантированно хватит даже в высокий сезон. Лежаки, тенты, зонты, полотенца — всего в избытке.
Вода очень теплая, а ветер освежает, но не холодит — одним словом, самое настоящее Средиземное море!
Вообще Турция хороша тем, что здесь можно не только поплавать. Можно освоить подводное плавание, покататься на всеми любимых надувных бананах или встать за штурвал яхты.
Еда
Голодным гость отеля не останется! Здесь к завтраку и ужину обычно накрывают шведские столы. Готовят и национальные, и хорошо знакомые европейцам блюда: от яичницы и овсянки до турецких гёзлеме (лепешек с начинкой), плова, долма и тефтелек кёфте.
Начать день всегда приятно с кофе по-турецки или чая — подают его в стеклянных бокальчиках, по форме напоминающих песочные часы. Совет: добавьте лимон и мяту — вам понравится.
Подкрепиться всегда можно возле пляжа — на первом этаже отеля обязательно готовят хот-доги, вафли, бургеры и гёзлеме, дают фрукты и делают прохладительные напитки.
Кроме шведских столов, есть и рестораны, которые обслуживают A la carte, то есть по меню; в той же «Фантазии де Люкс» их пять! Здесь вас проводят к столику и дадут список блюд и карту вин. Устрицы-креветки, осьминоги и мидии, стейки из форели и бараньи ребрышки, индейка и говядина — есть, что выбрать! Если колеблетесь, посоветуйтесь с официантом: вам всегда подскажут, что непременно стоит попробовать.
Без десерта не обойдется: в апреле-мае в Турции сезон клубники, мушмулы и апельсинов, а к лету много свежей черешни, персиков и дыни. Про апельсиновые деревья и говорить нечего; они тут на каждом шагу.
Вместо фруктов можно взять медовую пахлаву или сливочное мороженое (на Востоке, как нигде, знают толк в сладостях!).
Развлечения
Даже если вам не захочется на пляж, в местных отелях всегда есть, чем заняться. Переждать дневную жару можно, например, на занятиях йоги или аквааэробики, а скоротать вечер — за партией в боулинг или дартс.
Отдыхаете с семьей? Тем лучше: для детей в отелях работает целый штат аниматоров и открыты специальные игровые залы. Повеселиться с детьми или друзьями можно в аквапарке или на шоу, которые проводятся регулярно в Fantasia Hotel De Luxe Kemer.
Тренажерный зал, два теннисных корта, настольный теннис, бильярд, пляжный волейбол: в общем, полная чаша для тех, кто желает «насыщенного отдыха».
Тут же непременно работают спа-центр, салон красоты и, конечно, баня! Хамам не даром славится на весь мир. Прибавляем к искусству местных банщиков типично русское «поддай парку! » — получаем полный катарсис, релакс и обновление телом и душою. Только сходите попариться в начале отдыха, а то жалко будет расставаться с верхним слоем эпителия, который успеет приобрести ровный средиземноморский загар.
Для тех, кто захочет посмотреть Турцию, Anex Tour организует экскурсии. Нужно непременно посмотреть на античное прошлое Антальи: амфитеатр в Мире, колонны разрушенного храма Аполлона в Дидимах, затопленные руины древнего города у острова Кекова. Погружаться с аквалангом можно, но не обязательно: через прозрачное дно лодки хорошо видны руины древнего порта, лестницы, колонны, статьи, амфоры.
Если под конец дня душа будет просить праздника — по вечерам можно заглянуть в бар (открыт 24 часа!) и пойти потанцевать — там, кстати, часто играет живая музыка.
Узнать больше об отеле и забронировать номер можно на официальном сайте Anex Tour.