  • Отдых в Анталье: где, как и когда?
  • Отдых в Анталье: где, как и когда?
  • Отдых в Анталье: где, как и когда?
  • Отдых в Анталье: где, как и когда?
  • Отдых в Анталье: где, как и когда?
Путешествия

Отдых в Анталье: где, как и когда?

На средиземноморском побережье Турции есть тысяча и один способ себя порадовать. Перед пиком сезона разбираемся, как получить максимум от отпуска в Анталье.
Партнерский материал
2 июля 2018 в 12:34
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Пляжи

Если вы не собираетесь идти Ликийской тропой или покорять скалы, то наверняка едете на юг Турции ради моря. Анталья давно числится в курортном пантеоне — и заслуженно.

Летом море прогревается до 28 градусов, а в бархатный сезон — до 23. Затяжные дожди и облачность здесь только с конца ноября — по начало апреля, так что подгадать с сезоном можно всегда.

  • Отдых в Анталье: где, как и когда?

Если хочется взять всё от пляжного отдыха, то остановитесь в отеле на побережье. Подыскать его лучше заранее: и весна, и лето и осень стабильно пользуются популярностью у курортников. При выборе обращайте внимание на две вещи:

• сколько у отеля звёзд — от этого зависит и сервис, и кухня;

• есть ли у него «Голубой флаг» — наличие этого сертификата говорит о том, что море чистое, а на пляже найдется всё, что можно пожелать: от лежаков и чистых полотенец до душа и баров.

Пример настоящего анталийского отеля — Fantasia Hotel De Luxe Kemer. Здесь 150 метров галечного пляжа: места гарантированно хватит даже в высокий сезон. Лежаки, тенты, зонты, полотенца — всего в избытке.

Вода очень теплая, а ветер освежает, но не холодит — одним словом, самое настоящее Средиземное море!

Вообще Турция хороша тем, что здесь можно не только поплавать. Можно освоить подводное плавание, покататься на всеми любимых надувных бананах или встать за штурвал яхты.

Еда

Голодным гость отеля не останется! Здесь к завтраку и ужину обычно накрывают шведские столы. Готовят и национальные, и хорошо знакомые европейцам блюда: от яичницы и овсянки до турецких гёзлеме (лепешек с начинкой), плова, долма и тефтелек кёфте.

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