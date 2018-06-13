3 самых узких улицы мира
3 место: Кланчич
Если вы не страдаете клаустрофобией, то хорватский город Врбник придется вам по душе. Значительная часть его улиц настолько узки, что по ним невозможно проехать на автомобиле или мотоцикле, а зачастую там не может пройти и человек. Рекордсмен Врбника и бронзовый призер нашего рейтинга — улица Кланчич, самая узкая часть которой составляет всего 43 сантиметра.
2 место: Шпройерхофштрасе (2-е фото в слайдере)
Эта улочка расположилась в городке Ройтлинген на юго-западе Германии. В самой широкой части Шпройерхофштрасе растянулась на 50 см, а в самой узкой — на 31. Официально она появилась в 1727 году в ходе восстановительных работ после крупного пожара и была зарегистрирована в городской документации как «улица номер 77».
1 место: Андроуно (3-е фото в слайдере)
Чемпион нашего рейтинга родом из французской коммуны Гассен, что на юго-востоке страны и совсем рядом с популярнейшим туристическим направлением Сен-Тропе. Ширина улицы (обратите внимание: на французском ее название используется с артиклем — L’Androuno, поэтому в русской транслитерации она будет звучать как «Ляндроуно») в самой узкой части составляет всего 29 сантиметров.