Дубай: новый поворот
Дубай Молл — самый большой торгово-развлекательный центр в мире. Помимо магазинов, ресторанов, тематических парков и ледового катка здесь поместился и настоящий аквариум — с панорамным туннелем, в котором сложно отвести глаза от акул и гигантских скатов — и сотнями резервуаров, в которых содержатся порядка 150 видов рыб и животных. В туннеле регулярно проводится практика йоги — и это одно из самых необычных для этого мест в Дубае. А любители острых ощущений могут пощекотать нервы и нос к носу встретиться в аквариуме объемом 10 млн литров с тигровыми песчаными акулами. Не умеете нырять с аквалангом или плавать? Не беда — есть вариант погрузиться в клетке в специальном шлеме, куда закачивается воздух.
Вход — 65 дирхамов ОАЭ, 790 дирхамов ОАЭ — за дайвинг, 620 — за погружение в клетке
Это самая новая достопримечательность города — ей нет еще и полугода. Рамка состоит из двух 150-метровых прозрачных стеклянных башен, вершины которых соединены 93-метровым мостом. На нижнем этаже расположена «Галерея прошлого», которая повествует об эволюции эмирата, его истории и наследии. После этого посетители направляются наверх, на уровень смотровой площадки Sky Deck: с одной стороны открывается панорама современного Дубая — сверкающие небоскребы и шоссе шейха Зайеда, в то время как с другой стороны видны районы Дейра, Умм-Хураир и Карама, составляющие Старый город. Затем посетителей ждёт ещё одно захватывающее действо — посещение Галереи Будущего Дубая, где зрителям покажут мегаполис, каким он станет уже через 50 лет.
50 дирхамов ОАЭ
Зиплайн в Дубай-Марина Читать далее
XLine — самый длинный в мире городской зиплайн: длина — 1 км, высота первой платформы — 170 метров, наклон — 16 градусов, средняя скорость — 80 км/ч. Этот аттракцион состоит из двух параллельных тросов, так что зарядиться адреналином, разглядывая покачивающиеся на волнах яхты и сверкающие небоскребы, можно в компании с другом или близким человеком. Вдобавок, во все без исключения шлемы вмонтированы экшн-камеры GoPro, так что по завершении каждый получает фотографии и видеозапись своего полета. С недавних пор — и по определенным дням — спуститься можно и с наступлением темноты, что делает приключение еще более захватывающим.
от 650 дирхамов ОАЭ
Если вы всегда мечтали презреть законы гравитации и летать как птица (ну, почти), но не решались — запишитесь на прыжок с парашютом в тандеме с инструктором над искусственным островом «Пальма-Джумейра» или пустыней, что в 35 км от города. Вы делаете шаг в бездну с высоты 4000 метров и находитесь в свободном падении со скоростью 190 км/ч целую минуту — эти ощущения не сравнить ни с одним банджи-джампингом. А после еще пять минут вы парите уже с парашютом — и тут тоже весь процесс будет запечатлен на фото и видео. Если хочется чего-то поспокойнее — в компании теперь предлагают и полет на гирокоптере, во время которого можно взглянуть на Дубай под новым углом.
от 1699 дирхамов ОАЭ
Иногда после длительно перелета нет больше моральных и физических сил прыгать, летать и погружаться — и душа просит чего-то спокойного, созерцательного и медитативного. И в таком случае вам прямая дорога либо в уже упоминавшийся аквариум в The Dubai Mall, либо по соседству — на шоу фонтанов. Светомузыкальные представления проходят ежевечерне, каждые полчаса с 19:30 до 23:30. И наблюдать за ними лучше не с переполненного туристами мостика, ведущего к моллу, а с борта традиционной лодки абра, но еще лучше — с расположенного на открытой веранде столика тайского ресторана Thiptara при отеле Palace Downtown. Само это слово, означающее «Магия на воде», а королевская кухня в исполнении выписанного из Таиланда именитого шеф-повара уже принесла ресторану немало наград — например, только в этом году Thiptara признали лучшим тайским и самым романтичным заведением в городе.
Лайфхак:
Недавно департамент по туризму Дубая представил туристический абонемент Dubai Pass, благодаря которому можно получить доступ к 33 достопримечательностям и развлекательным программам города по специальной цене. Можно выбрать из двух опций — «Избранное» (срок действия карточки 7 календарных дней, начиная с первого дня использования, цена около $109) или «Безлимитный» (срок действия карточки 3 календарных дня, начиная с первого дня использования, цена около $245). Среди обширного списка достопримечательностей такие туристические хиты, как небоскреб Бурдж-Халифа, тематические парки развлечений Dubai Parks and Resorts и IMG Worlds of Adventures, аквапарк Wild Wadi Waterpark, крытый горнолыжный комплекс Ski Dubai, сафари в пустыне и многое другое. Приобретая Dubai Pass гости также получат 50% скидку на шоу акробатических и воздушных трюков La Perle.