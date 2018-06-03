Путешествия

Дубай: новый поворот

Дубай — главный авиационный хаб Ближнего Востока, пассажиры разлетаются отсюда по всему миру. Во время пересадки можно бродить по «новому Вавилону» международного аэропорта, предаваться сладкому шопингу в его бесчисленных бутиках или просто расслабляться в одном из лаунджей. Но виза в ОАЭ не нужна, так что даже если у вас есть лишь полдня, найдется чем заняться и в самом Дубае. Вот несколько вариантов того, как встряхнуться перед посадкой на новый самолет.
Иван Васин
3 июня 2018 в 13:55
  • Дубай: новый поворот

Аквариум в The Dubai Mall

Дубай Молл — самый большой торгово-развлекательный центр в мире. Помимо магазинов, ресторанов, тематических парков и ледового катка здесь поместился и настоящий аквариум — с панорамным туннелем, в котором сложно отвести глаза от акул и гигантских скатов — и сотнями резервуаров, в которых содержатся порядка 150 видов рыб и животных. В туннеле регулярно проводится практика йоги — и это одно из самых необычных для этого мест в Дубае. А любители острых ощущений могут пощекотать нервы и нос к носу встретиться в аквариуме объемом 10 млн литров с тигровыми песчаными акулами. Не умеете нырять с аквалангом или плавать? Не беда — есть вариант погрузиться в клетке в специальном шлеме, куда закачивается воздух.

  • Дубай: новый поворот

Вход — 65 дирхамов ОАЭ, 790 дирхамов ОАЭ — за дайвинг, 620 — за погружение в клетке

Дубайская рамка

Это самая новая достопримечательность города — ей нет еще и полугода. Рамка состоит из двух 150-метровых прозрачных стеклянных башен, вершины которых соединены 93-метровым мостом. На нижнем этаже расположена «Галерея прошлого», которая повествует об эволюции эмирата, его истории и наследии. После этого посетители направляются наверх, на уровень смотровой площадки Sky Deck: с одной стороны открывается панорама современного Дубая — сверкающие небоскребы и шоссе шейха Зайеда, в то время как с другой стороны видны районы Дейра, Умм-Хураир и Карама, составляющие Старый город. Затем посетителей ждёт ещё одно захватывающее действо — посещение Галереи Будущего Дубая, где зрителям покажут мегаполис, каким он станет уже через 50 лет.

50 дирхамов ОАЭ

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