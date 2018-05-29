Увеличены компенсации за задержки авиарейсов
21 августа 2017 года Россия присоединилась к Монреальской конвенции о международных авиаперевозках. В рамках соглашения российский закон был приведен в соответствие с международной практикой. Соответствующие поправки были подписаны президентом РФ Владимиром Путиным в ноябре 2017 года, и теперь обновленный закон вступил в силу.
Согласно нововведениям, повышена ответственность авиакомпаний за задержку рейсов. Максимальный размер выплат по Монреальской конвенции установлен в специальных правах заимствования (СПЗ или СДР — от англ. Special Drawing Rights) — 4150 единиц — это около 350 тысяч рублей. Ранее пассажир в лучшем случае мог рассчитывать на 25 рублей за час задержки российского самолета, а общая сумма компенсации не могла быть больше 50% от стоимости билета).
Теперь путешественники смогут рассчитывать на более существенные суммы. Правда, для этого им придется доказать, что по вине перевозчика у них возникли реальные убытки в конкретном размере: например, предоставить билеты на пропущенное мероприятие.
Максимальная компенсация за уничтожение, повреждение или задержку багажа теперь составляет 1000 СПЗ (до 83 тысяч рублей). Ранее в подобных случаях пассажир получал компенсацию в зависимости от того, объявлял ли он ценность багажа. Без объявления ценности можно было рассчитывать на сумму не более 600 рублей за килограмм, при этом стоимость утерянных или испорченных вещей оценивалась исходя из средней цены на аналогичный товар.
Еще одним нововведением стала возможность подать иск к авиакомпании по месту жительства пассажира, а не по месту регистрации перевозчика.
Обновленный закон распространяется только на международные, в том числе и чартерные рейсы, хотя в Минтрансе не исключают, что в будущем принцип будет распространен и на внутренние авиаперелеты.
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