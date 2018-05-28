  • Самый короткий международный авиарейс
    Фото: Aruba Airlines
  • Самый короткий международный авиарейс
    Фото: Aruba Airlines
  • Самый короткий международный авиарейс
    Фото: Gcmap.com
Путешествия

Самый короткий международный авиарейс

Авиакомпания Aruba Airlines запустила рекордно короткий рейс: 80-километровое расстояние между аэропортами Аруба и Пунто-Фиджо самолет преодолевает за восемь минут.
Анастасия Баринова
28 мая 2018 в 15:46

Аруба — небольшой остров на юге Карибского моря вблизи берегов Венесуэлы. Это самоуправляемое государственное образование в составе Королевства Нидерланды. Пунто-Фиджо находится на юго-западном побережье полуострова Парагуана и принадлежит Венесуэле. В начале года в отношениях между странами разразился кризис, и президент Венесуэлы на три месяца ограничил любые экономические и транспортные связи с Арубой. Когда конфликт был исчерпан, авиакомпания Aruba Airlines получила разрешение на выполнение рейсов два раза в неделю, по понедельникам и пятницам.


Первый полет продолжительностью 8 минут состоялся 18 мая. Стоимость авиабилета на маршруте — около 215−235 долларов, но несмотря на достаточно высокую цену, на первом рейсе было 50 пассажиров.

Ранее восьмиминутный рекорд для международного полета был поставлен авиакомпанией Austrian, соединившей приграничные города Швейцарии и Германии, но из-за низкой востребованности он был отменен: столь короткое расстояние люди могли преодолевать и на автомобиле. В случае Арубы и Венесуэлы наземных альтернатив авиаперелету нет, поэтому у рейса есть большой потенциал.

Узнайте о еще более коротком авиаперелете в пределах одной страны.

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