Самый короткий международный авиарейс
Аруба — небольшой остров на юге Карибского моря вблизи берегов Венесуэлы. Это самоуправляемое государственное образование в составе Королевства Нидерланды. Пунто-Фиджо находится на юго-западном побережье полуострова Парагуана и принадлежит Венесуэле. В начале года в отношениях между странами разразился кризис, и президент Венесуэлы на три месяца ограничил любые экономические и транспортные связи с Арубой. Когда конфликт был исчерпан, авиакомпания Aruba Airlines получила разрешение на выполнение рейсов два раза в неделю, по понедельникам и пятницам.
Vuelo inaugural de la aerolínea @arubaairlines, con dos vuelos semanales lunes y viernes, las piedras Aruba, con conexiones a Curazao, Bonaire y Miami.
.#18Mayo #Venezuela #Destinos pic.twitter.com/oriUPftVJW
— IAEF (@IAEFALCON) 19 мая 2018 г.
Первый полет продолжительностью 8 минут состоялся 18 мая. Стоимость авиабилета на маршруте — около 215−235 долларов, но несмотря на достаточно высокую цену, на первом рейсе было 50 пассажиров.
Ранее восьмиминутный рекорд для международного полета был поставлен авиакомпанией Austrian, соединившей приграничные города Швейцарии и Германии, но из-за низкой востребованности он был отменен: столь короткое расстояние люди могли преодолевать и на автомобиле. В случае Арубы и Венесуэлы наземных альтернатив авиаперелету нет, поэтому у рейса есть большой потенциал.
Узнайте о еще более коротком авиаперелете в пределах одной страны.