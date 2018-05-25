  • «Аэрофлот» отменил ограничения на провоз детских колясок и средств передвижения инвалидов
    Двигатель самолета Boeing 777−300 «М. Барклай-де-Толли» авиакомпании «Аэрофлот». Фото: Олег Ушаков
  • «Аэрофлот» отменил ограничения на провоз детских колясок и средств передвижения инвалидов
    Начало буксировки самолета SSJ-100 «Аэрофлота» в аэропорту Большое Савино (Пермь). Фото: Кирилл Мушак
Путешествия

«Аэрофлот» отменил ограничения на провоз детских колясок и средств передвижения инвалидов

Авиакомпания была вынуждена пойти на уступки по требованию Московской прокуратуры по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте.
Интерфакс
25 мая 2018 в 16:50

По итогам учиненной ведомством проверки были выявлены факты ограничения прав пассажиров при бесплатном провозе предметов, указанных в п. 135 Федеральных авиационных правил, утвержденных приказом Минтранса России от 28.06.2007 № 82. Речь идет об ограничениях по весу детских складных колясок, удерживающих устройств для детей до двух лет, а также в части провоза костылей, тростей, ходунков, роллаторов, складных кресел-колясок только для пассажиров с ограниченными возможностями.

На действия «Аэрофлота» был подан официальный протест. В итоге правила авиакомпании были приведены в соответствие с требованиями закона.

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