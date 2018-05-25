Путешествия

Лайнер Costa Smeralda: посвящается Италии

Рассказываем о новом флагманском лайнере Costa Cruises, дебют которого состоится осенью следующего года.
Costa Cruises
25 мая 2018 в 17:09
  • Лайнер Costa Smeralda: посвящается Италии
    Так будет выглядеть Costa Smeralda.

В мае на 25-й церемонии «Protagonisti del Mare» компания Costa Cruises сделала инновационный предпоказ в формате виртуальной реальности своего нового флагмана Costa Smeralda, который в данный момент строится на верфи Meyer в финском городе Турку.

Costa Smeralda станет своеобразной данью признательности Италии и уникальным воплощением стиля, гостеприимства и тепла этой прекрасной страны на борту круизного лайнера. В свой дебютный презентационный круиз судно отправится 20 октября 2019 года и проследует из Гамбурга в Савону. Затем 3 ноября здесь же, в Савоне, состоится торжественная церемония присвоения судну Costa Smeralda имени.

Флагман компании будет самым передовым в экологическом плане: первый круизный лайнер в мире, который и в порту, и в море будет заправляться сжиженным природным газом — самым чистым органическим топливом.

СТРУКТУРА

Costa Smeralda посвящается Италии и всему тому, за что ее любят и ценят. Начиная с названия судна, которое напоминает об одном из самых красивых регионов Сардинии — Изумрудном побережье, все палубы и общественные зоны названы в честь известных мест или площадей Италии. От Палермо (4-я палуба) до Триеста (20-я палуба) Costa Smeralda — это настоящее путешествие по Италии, где любят веселиться, вкусно есть и устраивать праздники.

В центре флагмана расположится «Колизей» — трехуровневая зона для представлений. В каждом порту прибытия и в любое время суток с больших экранов, расположенных на стенах и на потолке, будут рассказываться новые истории — от заката до рассвета. По периметру площадки расположатся тематические лаунж-бары с огромными стеклянными стенами.

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