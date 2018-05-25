Лайнер Costa Smeralda: посвящается Италии
В мае на 25-й церемонии «Protagonisti del Mare» компания Costa Cruises сделала инновационный предпоказ в формате виртуальной реальности своего нового флагмана Costa Smeralda, который в данный момент строится на верфи Meyer в финском городе Турку.
Costa Smeralda станет своеобразной данью признательности Италии и уникальным воплощением стиля, гостеприимства и тепла этой прекрасной страны на борту круизного лайнера. В свой дебютный презентационный круиз судно отправится 20 октября 2019 года и проследует из Гамбурга в Савону. Затем 3 ноября здесь же, в Савоне, состоится торжественная церемония присвоения судну Costa Smeralda имени.
Флагман компании будет самым передовым в экологическом плане: первый круизный лайнер в мире, который и в порту, и в море будет заправляться сжиженным природным газом — самым чистым органическим топливом.
СТРУКТУРА
Costa Smeralda посвящается Италии и всему тому, за что ее любят и ценят. Начиная с названия судна, которое напоминает об одном из самых красивых регионов Сардинии — Изумрудном побережье, все палубы и общественные зоны названы в честь известных мест или площадей Италии. От Палермо (4-я палуба) до Триеста (20-я палуба) Costa Smeralda — это настоящее путешествие по Италии, где любят веселиться, вкусно есть и устраивать праздники.
В центре флагмана расположится «Колизей» — трехуровневая зона для представлений. В каждом порту прибытия и в любое время суток с больших экранов, расположенных на стенах и на потолке, будут рассказываться новые истории — от заката до рассвета. По периметру площадки расположатся тематические лаунж-бары с огромными стеклянными стенами.
С другой стороны, на три палубы вверх вознесется большая повернутая к корме лестница, названная площадь Испании. Здесь найдутся занятия для пассажиров любого возраста, а верхняя площадка будет представлять из себя открытый балкон со стеклянным полом, так что стоящим на ней будет казаться, будто они парят над океаном.
На носу будет еще одна развлекательная площадка под названием Травестере — место, чтобы расслабиться и поболтать в многочисленных барах, среди которых Il Bacaro в венецианском стиле и Gelateria Amatilo (мороженица), пройтись по магазинам и послушать хорошую музыку — и все это в одном месте. Еще один панорамный вид будет открываться с променада Passegiate Volare и заканчиваться в самой высокой точке корабля — на высоте 65 метров.
Создатели нового флагмана Costa Cruises готовят для пассажиров много сюрпризов и новинок, отличающих лайнер от прочих судов компании. Среди таких сюрпризов — собственный бортовой музей дизайна CoDe — Costa Design Museum, куратором которого станет Маттео Верчелони. Музей площадью 400 м. кв., посвященный совершенству итальянского дизайна, представит работы многих мастеров, внесших лепту в создание лайнера.
Costa Smeralda представит 11 ресторанов разных концепций, в том числе Teppanyaki, пиццерия Pummid’Oro, семейный ресторан с развлекательной программой Tutti a tavola и Laboratorio del Gusto (Лаборатория вкуса).
Разумеется, на Сosta Smeralda есть спа-комплекс, салон красоты, хаммам, бассейн для талассотерапии, 16 процедурных комнат, снежная, солевая пещеры и комната отдыха. Для тех, кто хочет понежиться на солнышке, на лайнере 4 бассейна: один из них закрытый, два — детских. К услугам пассажиров, которые не хотят терять форму во время круиза, на Costa Smeralda будут тренажерный и спортивный залы Technogym с видом на море. А среди прочих развлечений — аквапарк, театр, дискотеки, казино, пиано бар и многое другое.
КАЮТЫ
Комфортабельные элегантные каюты лайнера также являются квинтэссенцией итальянского вкуса и стиля. В дизайне, разработкой которого занимается миланское бюро Dordoni Architetti, используются цвета и геометрические мотивы городов, названия которых носит та или иная палубы. От этого каюты становятся яркими и уютными. На новом судне появится новая категория кают с «террасой над морем», чудесным дополнительным пространством, где можно завтракать, потягивать аперитив или просто слушать шум волн.
Всего на борту Costa Smeralda будет 2612 пассажирских кают, из которых 28 — это люксы, 106 кают с террасой, 1522 каюты с балконом, 128 кают с окнами и 788 кают без окон.
ПРОИЗВОДИТЕЛИ
МАРШРУТЫ
Costa Smeralda выйдет в свой первый пятнадцатидневный презентационный круиз 20 октября 2019 года. Она проследует из Гамбурга в Савону.
По ходу маршрута лайнер сделает двухдневные остановки в культурных и исторических центрах Европы, в частности, в Гамбурге, Роттердаме, Лиссабоне, Барселоне и Марселе. 4 ноября лайнер отправится из Савоны в шестидневный инаугурационный круиз с заходом в порты Барселоны, Марселя и Чивитавеккьи. До 20 апреля 2020 года Costa Smeralda продолжит бороздить воды западной части Cредиземноморья. Это будут семидневные круизы с заходом в Савону, Марсель, Барселону, Пальму-де-Майорку, Чивитавеккью и Специю.