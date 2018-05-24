Самые дешевые пляжные направления июня
Составляя рейтинг пляжных направлений с точки зрения стоимости турпутевки, аналитическая служба АТОР исходила из следующих условий: тур на двоих взрослых, вылет к месту отдыха в субботу 9 июня, авиабилет в оба конца и размещение продолжительностью 7 ночей.
Среди наиболее дорогих пляжей июня — Тунис (72 886 руб.), Таиланд (67 363 руб.), Кипр (51 363 руб.), Испания (48 516 руб.), Турция (45 949 руб.), Черногория (42 291 руб) и Анапа (37 058 руб). Эксперты АТОР отмечают, что цены стремительно поднялись именно с наступлением лета. Еще в конце мая улететь в Тунис на тех же условиях можно было за 58 184 руб., в Анапу — за 20 673 руб.
Греция, входящая в пятерку самых бюджетных направлений, тоже стала дороже по сравнению с концом мая — на 40%, и теперь недельная турпутевка на двоих в июне обойдется как минимум в 36 605 руб. Отдохнуть в Италии можно будет за 34 953 руб., в Крыму — за 31 588 руб., в Болгарии — за 28 065 руб., а наиболее низкие цены предлагаются в Сочи (27 319 руб.). При этом Болгария стала единственной страной, где июньский отдых подешевел: еще две недели назад стоимость туров в Болгарию с вылетом 26 мая начиналась от 45,5 тыс. рублей.
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