В гостях у Фудзи-сан: 5 вещей, которые стоит сделать у подножия горы
Зачастую священную гору Японии именуют не «Фудзиямой», а почтительно: «Фудзи-сан» (уважительное обращение, которое означает «господин» или «госпожа»).
Фудзи-сан смело можно назвать одной из самых красивых гор мира: ровные, симметричные склоны, покрытая снегом вершина, примыкающие к склону зеленые поля и голубые озера оставляют незабываемые впечатления.
Итак, вы добрались до Фудзи. Чем заняться?
• Прокатиться на самой крутой горке в мире в парке аттракционов Фудзи-кю.
Takabisha — горка с углом падения в 121 градус, занесенная в книгу рекордов Гиннеса. Парк Фудзи-кю у подножия не для слабонервных: самые страшные аттракционы Японии расположены именно здесь.
• Полюбоваться Фудзи-сан с высоты.
Японцы давно уже нашли самые лучшие варианты любования горой. Один из них — это фуникулеры, путь которых лежит через возвышенности региона.
• Отдохнуть на горячих источниках.
Регион у Фудзи-сан славится горячими источниками по всей стране, что неудивительно: Фудзи-сан на самом деле — спящий вулкан. Источники здесь богаты минеральными солями магния, калия, которые благотворно влияют на организм.
• Посетить деревню ниндзя. Читать далее
Побывать у Фудзи-сан и не посетить деревню ниндзя? Непростительно. Где вы еще сможете познакомиться с ниндзя поближе, как не в Японии? Попробовать стать ниндзя и погрузиться в уникальную атмосферу их жизни — в парке Oshino Shinobi no Sato, расположенном в районе Фудзи-сан, со скидкой при оплате картой JCB.
• Увидеть отражение Фудзи-сан в озере.
Самое большой водоем у подножия горы — озеро Кавагучико, по которому можно покататься на лодочках En Soleil или Moguran со скидкой только для держателей карт JCB.
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