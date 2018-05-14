  • От Камчатки до Аляски на катамаране: радио «Искатель» зовет смельчаков в экспедицию!
  • От Камчатки до Аляски на катамаране: радио «Искатель» зовет смельчаков в экспедицию!
  • От Камчатки до Аляски на катамаране: радио «Искатель» зовет смельчаков в экспедицию!
  • От Камчатки до Аляски на катамаране: радио «Искатель» зовет смельчаков в экспедицию!
  • От Камчатки до Аляски на катамаране: радио «Искатель» зовет смельчаков в экспедицию!
Путешествия

От Камчатки до Аляски на катамаране: радио «Искатель» зовет смельчаков в экспедицию!

Вдоль берегов Камчатки, через Тихий океан, к берегам Северной Америки — команда искателей приключений отправляется в путешествие мечты. И к ним можно присоединиться!
14 мая 2018 в 15:00
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Плавание начнётся 17 июня 2018 из Петропавловска-Камчатского. В этот день на борт катамарана поднимутся участники экспедиции и счастливчик, который отправится в плавание бесплатно. Стать им может любой — но для этого надо принять участие в конкурсе от «Радио Искатель».

ПОДАТЬ ЗАЯВКУ

Условия конкурса:

1. Вступить в сообщества «Радио Искатель» в Facebook или Вконтакте, а также в «Экспедиции Байкал-Аляска» (Facebook или Одноклассники).

2. Сделать репост новости Вконтакте или на Facebook. Не забудьте про хэштеги #радиоискатель, #байкалсляска.

3. До 25 мая нужно отправить на почту konkurs@radioiskatel.ru свою заявку: рассказать о себе и написать, почему именно вы должны отправиться на поиски приключений в команде «искателей»!

Об экспедиции

Впервые в истории мореплавания Охотское и Берингово море будут пройдены на надувном катамаране океанского класса, что позволит участникам экспедиции заходить в воды, недоступные для судов с мало-мальски глубокой осадкой.

Экспедиция, которая завершится на Аляске 28-го августа, состоит из четырёх этапов.

Первый стартует на Камчатке, которую заслуженно считают восьмым чудом света! Вулканы, ледники и более 170-ти уникальных природных объектов. За 25 дней участники рассчитывают преодолеть 2200 км. Конечный пункт — самый восточный город России — Анадырь.

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