От Камчатки до Аляски на катамаране: радио «Искатель» зовет смельчаков в экспедицию!
Плавание начнётся 17 июня 2018 из Петропавловска-Камчатского. В этот день на борт катамарана поднимутся участники экспедиции и счастливчик, который отправится в плавание бесплатно. Стать им может любой — но для этого надо принять участие в конкурсе от «Радио Искатель».
Условия конкурса:
1. Вступить в сообщества «Радио Искатель» в Facebook или Вконтакте, а также в «Экспедиции Байкал-Аляска» (Facebook или Одноклассники).
2. Сделать репост новости Вконтакте или на Facebook. Не забудьте про хэштеги #радиоискатель, #байкалсляска.
3. До 25 мая нужно отправить на почту konkurs@radioiskatel.ru свою заявку: рассказать о себе и написать, почему именно вы должны отправиться на поиски приключений в команде «искателей»!
Об экспедиции
Впервые в истории мореплавания Охотское и Берингово море будут пройдены на надувном катамаране океанского класса, что позволит участникам экспедиции заходить в воды, недоступные для судов с мало-мальски глубокой осадкой.
Экспедиция, которая завершится на Аляске 28-го августа, состоит из четырёх этапов.
Первый стартует на Камчатке, которую заслуженно считают восьмым чудом света! Вулканы, ледники и более 170-ти уникальных природных объектов. За 25 дней участники рассчитывают преодолеть 2200 км. Конечный пункт — самый восточный город России — Анадырь.
На втором этапе и далее участникам понадобится американская виза, ведь маршрут пройдет через Чукотку, Берингов пролив, Порт Кларенс и город Ном на Аляске. Ном был основан как место проживания золотодобытчиков, хотя археологические раскопки свидетельствуют, что на месте города ранее было поселение инупиатов.
Третий этап рассчитан на 19 дней. Выйдя из города Ном, можно будет увидеть Национальный парк Дельты Юкона, Пайлот Поинт и Датч Харбор на Алеутских островах, где до сих пор существует 25 действующих вулканов.
Залив Аляска — конечная точка экспедиции. Алеутские острова, второй по величине остров США — Кадьяк и, наконец, окружённый со всех сторон национальными парками Анкоридж сделают путешествие незабываемым!
Заполнить заявку на участие в экспедиции «Байкал-Аляска» можно здесь.
Это путешествие — финальный этап еще более масштабной экспедиции, которая стартовала в 2017 году с берегов Байкала.
Ее маршрут проходит по историческому речному и морскому пути протяженностью в 13 000 км. Он соединяет два континента, пересекает границу двух государств и 180-ый меридиан — знаковую линию смены дат.
Этот путь более двух веков назад прошли сибирские купцы, создав Российско-Американскую компанию и проторив торговые пути на Сибирь и Дальний Восток. Теперь повторить его рискнула отважная команда искателей!
В 2017 году группа преодолела 7000 км от Иркутска до Петропавловска-Камчатского, через Северобайкальск, Якутск, Охотск и Магадан. В этом году экспедицию ждут 6 000 км вдоль берегов Камчатки, Чукотки и Аляски.
Цели проекта «Байкал-Аляска»
• Собрать информацию о труднодоступных местах, где практически не бывает людей и куда еще не дошла цивилизация, рассказать о великой истории Российской Империи и Иркутской губернии.
• Продемонстрировать путь для сотрудничества между государствами через Алеутские острова.
• Показать всему миру туристический потенциал Сибири и Дальнего Востока.
• Привлечь внимание российских и зарубежных туристов к экспедиционному маршруту от Байкала до Аляски в обоих направлениях.