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4 каменных чуда Финляндии
На что посмотреть после рыбалки и сауны, если эффектные пейзажи уже приелись, а для гонок на хаски погода неподходящая.
Исполинские котлы
До 50-х годов прошлого века в гористо-каменистом ландшафте не видели ничего особенного, пока местный житель не забрел на любопытный участок. Человек облокотился на сломанное дерево и увидел выемку в каменной породе, похожую на пруд. Позже здесь отыскали двадцать исполинских котлов. Зрелище удивительное, настоящий праздник для воображения. Стоит ли удивляться, что в былые времена их почитали святынями?
Где: община Аскола, провинция Уусимаа.
Куммакиви, или «Странный камень»
Куммакиви полностью оправдывает свое название. Огромный валун примостился на вершине камня поменьше. Главный вопрос: как этот осколок породы очутился здесь и почему все это время держится в таком неустойчивом положении?
Где: Руоколахти, область Южная Карелия.
Дьявольские камни
Дьявольские камни на острове Ляписюоксю в Паасвеси внушали страх и вызывали благоговение еще в 1900-х. Самый крупный из камней испещрен странными впадинами и похож на гигантское лицо. Легенда гласит, что эти отверстия прорезаны гномами. Когда в них задувает могучий северный ветер, удивительный камень гудит как церковный орган. Раньше люди держались от острова в стороне, но в редкие вылазки приносили камню жертвы.
Где: Савонранта, область Южное Саво.
Каменный лабиринт
Всего в часе езды от Хельсинки расположилось одно из удивительнейших природных зрелищ области Уусимаа. После древних землетрясений образовались острые разломы, расселины, пещеры и валуны, которые вместе образуют сложный и загадочный лабиринт. Он считался точкой силы для древних мудрецов, а местные шаманы — его частые гости и по сей день.
Где: Рококаллио, община Вихти, провинция Уусимаа.