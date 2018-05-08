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В Санкт-Петербурге откроется офис Visit Chechnya
Открытие запланировано на 15 мая 2018 года.
«Основная деятельность офиса Visit Chechnya направлена на развитие въездного туризма в Чеченскую Республику, а также развитие комфортной и безопасной среды для ее гостей», — говорится в сообщении комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга.
Офис будет расположен на улице Чайковского, 79.
«Все желающие могут обратится в офис, чтобы бесплатно получить полезную и актуальную информацию о Чеченской̆ Республике и городе Грозный. А также узнать об основных достопримечательностях, транспортной̆ системе и культурных событиях», — отмечается сообщении.
Офис в Санкт-Петербурге станет первым туристическим инфоцентром за пределами Чеченской Республики.
В 2017 году Чечню посетили более 130 000 туристов.