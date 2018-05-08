  • В Санкт-Петербурге откроется офис Visit Chechnya
    Фейерверк над мечетью Сердце Чечни. Фото: Андрей Каменев
  • В Санкт-Петербурге откроется офис Visit Chechnya
    Боевые башни издалека напоминают египетские обелиски. Фото: Андрей Каменев
  • Озеро Кезеной Ам
    Озеро Кезеной Ам
    Фото: Abdullah Bersaev
  • Тюалойское ущелье
    Тюалойское ущелье
    Фото: Abdullah Bersaev
  • Выпас
    Выпас
    Фото: Abdullah Bersaev
Путешествия

В Санкт-Петербурге откроется офис Visit Chechnya

Открытие запланировано на 15 мая 2018 года.
Интерфакс
8 мая 2018 в 14:58

«Основная деятельность офиса Visit Chechnya направлена на развитие въездного туризма в Чеченскую Республику, а также развитие комфортной и безопасной среды для ее гостей», — говорится в сообщении комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга.

Офис будет расположен на улице Чайковского, 79.

«Все желающие могут обратится в офис, чтобы бесплатно получить полезную и актуальную информацию о Чеченской̆ Республике и городе Грозный. А также узнать об основных достопримечательностях, транспортной̆ системе и культурных событиях», — отмечается сообщении.

Офис в Санкт-Петербурге станет первым туристическим инфоцентром за пределами Чеченской Республики.

В 2017 году Чечню посетили более 130 000 туристов.

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