Углеродный след: как сфера туризма губит планету
Изучая влияние человека на природу и экологию, ученые предложили термин «углеродный след»: количество парниковых газов, появляющихся из-за деятельности людей в различных сферах — от производства продуктов питания до промышленности и транспорта. Рассматривая вклад туризма в создание углеродного следа, специалисты учитывали растущий объем перевозок, и в основном — авиатранспортом. Узнайте, сколько углекислого газа производят авиакомпании России.
Новое исследование, проведенное группой ученых из Австралии, Индонезии и Китая, включает анализ остальной деятельности, сопутствующей туризму. В статистику были добавлены выбросы, которые попадают в атмосферу в результате строительства и обслуживания объектов туристической инфраструктуры, такой как аэропорты и гостиницы. Также были учтены перевозки продуктов, напитков, сувениров и других товаров, имеющих активный оборот в туристической сфере.
Сумма всех параметров по 160 странам показала, что в 2009 году глобальная индустрия путешествий производила 3,9 млрд. тонн углекислого газа. Но уже спустя несколько лет, в 2013 году, этот показатель составил 4,5 млрд. тонн, что соответствует 8% от общего количества антропогенных выбросов углекислого газа. С учетом того, что сфера туризма растет приблизительно на 4% в год — будет расти и количество выбросов: до 6,5 млрд. тонн к 2025 году.
Уменьшить негативное влияние туризма на природу могут и правительства разных стран, и сами путешественники. На государственном уровне следует инвестировать в экологические программы не меньше, чем в развитие турсектора, а также продолжать бороться за снижение выбросов промышленными предприятиями. Обычным людям рекомендуется отказаться от дальних авиаперелетов и круизов, выбирая для отдыха места по соседству.
Между тем уровень содержания углекислого газа в атмосфере впервые достиг критической отметки в 2015 году, и с тех пор этот показатель только растет.