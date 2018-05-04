  • 120-летняя Викторианская оранжерея (крупнейшая в мире!) открылась после реставрации
    Фото: kew.org
  • 120-летняя Викторианская оранжерея (крупнейшая в мире!) открылась после реставрации
    Фото до реставрации Фото: Mark Ferbert / Flickr.com
  • 120-летняя Викторианская оранжерея (крупнейшая в мире!) открылась после реставрации
    Фото: sophiealdy/Instagram
  • 120-летняя Викторианская оранжерея (крупнейшая в мире!) открылась после реставрации
    Фото до реставрации Фото: Steve Cadman / Flickr.com
  • 120-летняя Викторианская оранжерея (крупнейшая в мире!) открылась после реставрации
    Фото: kew.org
  • 120-летняя Викторианская оранжерея (крупнейшая в мире!) открылась после реставрации
    Фото: kew.org
  • 120-летняя Викторианская оранжерея (крупнейшая в мире!) открылась после реставрации
    Фото: kew.org
Путешествия

120-летняя Викторианская оранжерея (крупнейшая в мире!) открылась после реставрации

После 5 лет ремонта в Лондоне открывается Темперейт-хаус — важный архитектурная и историческая достопримечательность Великобритании.
Анастасия Баринова
4 мая 2018 в 17:19
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Королевские ботанические сады Кью были основаны почти 260 лет назад. Сегодня занимают площадь в 132 гектаров, на которых расположено множество оранжерей и павильонов. Вся территория включена в список мирового наследия ЮНЕСКО.

Строительство Темперейт-хаус началось в 1859 году. Оранжерея начала работу уже через 4 года, но строительство полностью завершилось лишь через 40 лет. Здание состоит из трех элементов: прямоугольная центральная секция, два восьмигранника и два боковых крыла. Это крупнейшая из сохранившихся викторианских теплиц; в длину она достигает 188 м, площадь пола — 4880 м², а высота — 18 м. Ремонт оранжереи проводился в 1970-х годах, но о необходимости масштабной реставрации заговорили в 2011 году.

Чертежи 1859 года.

  • Фото: kewgardens / facebook.com
  • Фото: kewgardens / facebook.com
  • Фото: kewgardens / facebook.com

Работы начались пять лет назад; за это время рабочие потратили 5 280 литров краски и заменили 15 000 стекол. Общая стоимость работ составила 41 млн фунтов стерлингов (около 46,5 млн евро).

  • 120-летняя Викторианская оранжерея (крупнейшая в мире!) открылась после реставрации
    Фото: kew.org

5 мая 2018 года обновленный Темперейт-хаус распахнет свои двери для посетителей. Под крышей оранжереи, как и ранее, представлено 10 000 растений 1500 видов, в том числе — редких и исчезающих.

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