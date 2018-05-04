120-летняя Викторианская оранжерея (крупнейшая в мире!) открылась после реставрации
Королевские ботанические сады Кью были основаны почти 260 лет назад. Сегодня занимают площадь в 132 гектаров, на которых расположено множество оранжерей и павильонов. Вся территория включена в список мирового наследия ЮНЕСКО.
Строительство Темперейт-хаус началось в 1859 году. Оранжерея начала работу уже через 4 года, но строительство полностью завершилось лишь через 40 лет. Здание состоит из трех элементов: прямоугольная центральная секция, два восьмигранника и два боковых крыла. Это крупнейшая из сохранившихся викторианских теплиц; в длину она достигает 188 м, площадь пола — 4880 м², а высота — 18 м. Ремонт оранжереи проводился в 1970-х годах, но о необходимости масштабной реставрации заговорили в 2011 году.
Чертежи 1859 года.
Работы начались пять лет назад; за это время рабочие потратили 5 280 литров краски и заменили 15 000 стекол. Общая стоимость работ составила 41 млн фунтов стерлингов (около 46,5 млн евро).
5 мая 2018 года обновленный Темперейт-хаус распахнет свои двери для посетителей. Под крышей оранжереи, как и ранее, представлено 10 000 растений 1500 видов, в том числе — редких и исчезающих.
Это, например, энцефаляртос Вуда (лат. Encephalártos woódii) — дерево, уже не встречающееся в дикой природе. Эндемик провинции Квазулу-Натал в ЮАР известен по единственному мужскому растению. Вегетативным путем от него удалось получить потомство, которое сейчас можно видеть в нескольких ботанических садах мира, но все они генетически идентичны дереву из лондонских садов Кью. Этот экземпляр был помещен в оранжерею почти 150 лет назад; его иногда величают «самым одиноким растением на свете».
Encephalartos woodii в Темперейт-хаус.
Еще одним сокровищем является Dombeya mauritiana. Долгое время считалось, что это исчезнувший вид, пока ботаники из садов Кью не обнаружили несколько образцов на Маврикии. Теперь Темперейт-хаус — единственный ботанический сад в мире, имеющий в коллекции это уникальное дерево.
Презентация, посвященная будущему открытию оранжереи, уже состоялась, и некоторые посетители заметили, что высоких растений здесь стало меньше. Представители Темперейт-хаус пояснили, что некоторые из них были заменены на более юные.