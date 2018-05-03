У иностранцев при въезде в Китай возьмут отпечатки пальцев
Недавно Китай приступил к поэтапной реализации нового плана государственной безопасности. Уже с 10 февраля прошлого года зарубежные пассажиры международного аэропорта города Шэньчжэнь (южная провинция Гуандун) оставляют отпечатки пальцев, а затем к программе по созданию дактилоскопической базы данных стали присоединяться остальные пограничные пункты страны. Последним инициативу подхватил Гонбей (Gongbei Port of Entry) — погранпереход в Чжухае на границе с Макао.
Внедряя нововведение, Китай ссылается на опыт других стран и необходимость бороться с нелегальными посетителями. Только в 2016 году были задержаны 2770 человек, незаконно въехавших или пребывавших на территории Китая. Всего же в 2016 году китайские границы пересекло около 14,2 млн. зарубежных туристов, что 72% больше, чем годом ранее.
Отпечатки должны сдавать все иностранные граждане в возрасте от 14 до 70 лет, за исключением обладателей дипломатических паспортов и гуманитарных виз. О необходимости следовать новым правилам напомнили в авиакомпании «Аэрофлот», выполняющей рейсы из России в Китай.
В аэропортах Пекина, Шанхая и Гуанчжоу обязательная процедура внедрена с 30 апреля. В аэропорту китайской столицы рейсы «Аэрофлота» обслуживаются в терминале 2, где до зоны паспортного контроля установлено 20 автоматических киосков. Помощь в прохождении процедуры оказывают сотрудники иммиграционной службы. После снятия отпечатков всех пальцев рук иностранный пассажир получает квитанцию, которую необходимо предъявить на паспортном контроле.
Эта информация заносится в базу данных миграционной службы КНР, после чего повторное прохождение дактилоскопии не потребуется. В случае отказа от процедуры снятия отпечатков иностранцу будет отказано во въезде.
Напомним, что отпечатки пальцев уже давно являются обязательными для получения Шенгенской визы.