В Шереметьево открылся новый пассажирский терминал
Полеты из терминала В выполняются с 3 мая 2018 года. В первые дни отсюда будут совершаться только рейсы в Саратов. С 10 мая в маршрутную сетку добавятся вылеты в Воронеж, а затем в течение месяца список пополнят Ставрополь, Белгород, Пермь, Челябинск, Сыктывкар, Магнитогорск и другие города России.
Теперь южный терминальный комплекс (D, E, F) будет использоваться для международных рейсов, а новое Шереметьево-1 (B и будущий C, который только что начали строить) — для внутренних. Именно под такую схему аэропорт проектировался изначально.
Из других частей аэропорта в новый терминал можно добраться на поезде, пущенном по подземному туннелю. Поездка на шаттле занимает всего 3 минуты 45 секунд, интервал движения — чуть более 4 минут. Однако, как отмечает Travel.ru, время стоянки на конечных станциях составляет всего около 22 секунд — люди с детьми или с крупным багажом могут просто не успеть зайти в вагон.
Благодаря шаттлам минимальное время стыковки с внутренних на международные рейсы составит около 50 минут. За это время пассажир успеет добраться из одного терминала в другой, пройти все предполетные формальности и улететь. Багаж при наличии трансферного билета перегрузят автоматически. Ранее требовалось получать багаж, садиться с ним на автобус или такси и ехать по шоссе из одного терминала в другой, что приводило к риску пропустить свой рейс.
Правда, времени на обратную пересадку — с международного рейса на внутренний — потребуется заметно больше. Специальных коридоров для этого нет: пассажиру придется выходить в публичную зону одного из южных терминалов, затем идти по переходам до подземного шаттла и ехать на нем в новый терминал, затем подниматься на третий этаж и проходить контроль безопасности обычным порядком. Минимально возможное время такого пути — около полутора часов.
Во избежание опозданий на рейс «Аэрофлот» настоятельно рекомендует пассажирам прибывать в аэропорт не менее чем за три часа до вылета. Виды транспорта, схемы терминалов и другая необходимая информация приведена на сайте аэропорта.
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