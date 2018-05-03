Балеарские острова удвоили туристический налог
Балеарские острова — испанский архипелаг площадью 5000 км², расположенный в западной части Средиземного моря. Крупнейшие острова в его составе — это Мальорка, Ибица, Менорка и Форментера. В 2017 году архипелаг принял 13,7 миллиона туристов, став вторым по посещаемости испанским направлением после Каталонии (18,2 млн).
С 1 мая 2018 года туристический сбор на островах вырос вдвое, составив 4 евро за день с человека. К нему также прилагается НДС в размере 10 центов. Отмечается, что сбор затронет и пассажиров круизных лайнеров.
Туристический сбор на архипелаге был введен в июле 2016 года. Таким образом местные власти добывают средства на борьбу с с последствиями колоссального наплыва туристов.
С 1 ноября расценки за пребывание на острове изменятся. Туристы, останавливающиеся в хостелах, будут платить по 1 евро за день; пассажиры круизных лайнеров — 2 евро, гости трех- и четырехзвездочных отелей — 3 евро, гости пятизвездочных отелей — 4 евро.
Туристический налог не применяется к детям до 16 лет.