Не лежать и не бежать: новые правила поведения в московских аэропортах
На сайте регионального парламента опубликован документ «О внесении изменений в Закон Московской области «Кодекс Московской области об административных правонарушениях». Обновление правил объясняется необходимостью исключить «нахождение маргинальных лиц и лиц, занимающихся незаконной предпринимательской деятельностью на территории аэровокзальных комплексов».
Проект был представлен в феврале после обращения представителей аэропортов к областному парламенту: депутатам пожаловались на отсутствие единых правил поведения на аэровокзалах и возможности привлечь к ответственности за нарушения порядка. Кроме того, у аэропортов не было возможности повлиять на нелегальных таксистов.
Однако принятые поправки касаются самых разных аспектов пребывания пассажиров в аэропорту. В частности, отныне запрещается «передвижение по территории аэровокзального комплекса верхом на животных, на портативном электротранспорте («гироскутере», «сигвее», «моноколесе»), на велосипедах, самокатах, роликовых коньках»; «прослушивание аудиозаписи или аудиотрансляции без наушников» или «привод животных на территорию аэровокзального комплекса». Сумка, поставленная на сиденье кресла в зале ожидания или на ступень эскалатора, теперь тоже считается нарушением.
Некоторые правила очевидны и необходимы: такие, как запрет на перегрузку кабины лифта, самовольное проникновение в производственные помещения или нахождение в аэропорту в одежде, которая может запачкать окружающих. Другие же вызывают вопросы: «переодеваться в местах, не предназначенных для этих целей» направлено на «борьбу с маргиналами», но может отразиться на любом пассажире, которому в ожидании рейса стало жарко или холодно. Запрет находиться «в лежачем положении на креслах, лавках, сиденьях, напольном покрытии, ступенях и лестничных площадках» преследует те же цели, однако с учетом мировой практики это удивительно: при долгих стыковках и задержках рейса в каждом аэропорте по всей планете можно видеть сотни спящих людей, и их никто не штрафует.
Запрет находиться «на эскалаторе, траволаторе с детскими колясками, багажными тележками и другим крупногабаритным, длинномерным багажом» ставит в неловкую ситуацию родителей с маленькими детьми, а запрет на «перемещение по неработающему экскалатору и траволатору» создает проблемы тем, кто спешит и не имеет времени на поиск работающего устройства. В аэропортах мира можно встретить остановленный пассажирский конвейер (траволатор); идти по нему большого смысла нет, время это не экономит, но и штрафов за такое действие не предусмотрено.
Однозначно положительным решением является запрет на «приставание к гражданам с предложениями по предоставлению услуг», что должно очистить аэровокзальные комплексы от нелегальных таксистов, а запрет на «размещение …в целях проживания» не позволит «маргинальным лицам» жить в аэропорту. Закон вводит административное наказание за нарушение правил. Штрафы предусмотрены в размере от 100 до 500 руб. для граждан, от 1 до 2 тыс. руб. для должностных лиц и от 2 до 4 тыс. руб.— для юридических.
Штрафы будут выписываться в аэропортах Домодедово, Шереметьево и Жуковский; администрация Внуково пока рассматривает вопрос и ответа не дала. Узнайте, как пассажиры проводят время в лучших аэропортах мира.