  • Не лежать и не бежать: новые правила поведения в московских аэропортах
    Фото: Hernan Pinera/Flickr.com
  • Не лежать и не бежать: новые правила поведения в московских аэропортах
    Фото: Lisa Risager/Flickr.com
  • Не лежать и не бежать: новые правила поведения в московских аэропортах
    Фото: frankieleon/Flickr.com
Путешествия

Не лежать и не бежать: новые правила поведения в московских аэропортах

Мособлдума приняла новые правила поведения в столичных аэропортах. Некоторые из них запрещают то, что разрешено в других аэропортах мира.
Анастасия Баринова
27 апреля 2018 в 13:47

На сайте регионального парламента опубликован документ «О внесении изменений в Закон Московской области «Кодекс Московской области об административных правонарушениях». Обновление правил объясняется необходимостью исключить «нахождение маргинальных лиц и лиц, занимающихся незаконной предпринимательской деятельностью на территории аэровокзальных комплексов».

Проект был представлен в феврале после обращения представителей аэропортов к областному парламенту: депутатам пожаловались на отсутствие единых правил поведения на аэровокзалах и возможности привлечь к ответственности за нарушения порядка. Кроме того, у аэропортов не было возможности повлиять на нелегальных таксистов.

Однако принятые поправки касаются самых разных аспектов пребывания пассажиров в аэропорту. В частности, отныне запрещается «передвижение по территории аэровокзального комплекса верхом на животных, на портативном электротранспорте («гироскутере», «сигвее», «моноколесе»), на велосипедах, самокатах, роликовых коньках»; «прослушивание аудиозаписи или аудиотрансляции без наушников» или «привод животных на территорию аэровокзального комплекса». Сумка, поставленная на сиденье кресла в зале ожидания или на ступень эскалатора, теперь тоже считается нарушением.

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