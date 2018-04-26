Работа мечты: путешествовать по миру все лето за 9500 евро
Авиакомпания WOW air составляет собственный путеводитель по направлениям, по которым она осуществляет перелеты.
В качестве авторов было решено пригласить людей, увлеченных путешествиями. В настоящее время проходит конкурс, принять участие в котором может любой желающий. В числе основных требований к соискателю — быть старше 18 лет, свободно владеть английским языком, вести аккаунт в сети Facebook, не работать ни в одной другой авиакомпании мира и не иметь ограничений по здоровью. Конкурсантов просят записать короткий видеоролик-путеводитель о своем городе.
Заявки принимаются до 14 мая. Два автора лучших фильмов смогут приступить к «работе мечты»: на 10 недель (с 1 июня по 15 августа) переехать в Рейкьявик, откуда на протяжении этого периода им придется постоянно вылетать в разные страны мира.
Каждая поездка будет длиться от 2 до 4 дней, не менее четырех путешествий будет по самой Исландии. По результатам поездки необходимо публиковать отчеты в видеоблогах и соцсетях, и эти материалы должны подходить под формат будущего путеводителя. Все расходы, включая проживание в центре исландской столицы, будут оплачены и, кроме того, работнику положена зарплата в размере 9500 евро (на весь срок контракта).
Подобные «вакансии мечты» в мире уже не редкость: курорты, отели и другие туристические места нередко просят добровольцев переехать к ним и рассказывать потенциальным гостям о местных достопримечательностях. Однако почти всегда существует ряд визовых ограничений, и граждане России редко получают возможность откликаться на такие предложения. В данном случае шанс попробовать себя в качестве автора путеводителя есть и у них: WOW air не предъявляет никаких особых требований в отношении гражданства соискателя, а 10 недель — это допустимый срок пребывания россиян с многократной мультивизой на территории стран-участников Шенгенского соглашения.
Правда, следует учитывать то, что WOW air выполняет рейсы и в другие страны, куда гражданам России нужна отдельная виза: это, в частности, Канада, США и Великобритания. Однако и российский соискатель с набором всех необходимых виз действительно может занять вакансию путешественника.
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