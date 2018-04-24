Яблоко стоимостью $500: пассажирку оштрафовали за незнание таможенных правил США
Жительница штата Колорадо Кристал Тэдлок летела домой из Парижа с пересадкой в Миннеаполисе. В аэропорту она планировала перекусить яблоком, которое ей выдали в полете. Но эта безобидная на первый взгляд ситуация обернулась проблемами: женщина не учла таможенные правила США.
В эту страну запрещен ввоз большинства продуктов и товаров сельского хозяйства из других стран: считается, что они могут представлять угрозу для растений и животных, так как нередко содержат вредителей или вирусы. В аэропортах проводятся выборочные проверки пассажиров, прибывших международными рейсами. Именно под такую проверку и попала Кристал.
Путешественница пыталась объяснить, что фрукт не представляет угрозы: он находится в фирменном пакете авиакомпании Delta, и она просто не была голодна, когда стюардессы разносили бортовое питание. Но с точки зрения таможни фрукт мог иметь любое происхождение, в том числе европейское, что относит его к списку запрещенных к ввозу предметов. Кристал уверяет, что стюардесса не предупредила ее о запрете выноса яблока, тогда как представители авиакомпании утверждают обратное. Кроме того, на международных рейсах в США пассажирам выдают декларации, в которых они еще до приземления указывают ввозимые вещи, включая денежные средства и ряд товаров, подлежащих контролю. За нарушение этого правила применяются штрафные санкции.
Кристал получила квитанцию на сумму $500, которую должна оплатить в течение 20 дней. Помимо «слишком дорогой поездки во Францию», женщину возмущает то, что из-за происшествия она лишилась привилегированного статуса Global Entry. Пассажиры, имеющие такой статус, проходят таможенные и пограничные проверки с минимумом формальностей.
Однако именно программа Global Entry сыграла с Кристал злую шутку: ее участникам в самолете не выдают декларации для заполнения — считается, что человек, чья заявка была одобрена, является достаточно законопослушным и знает все необходимые правила. И именно поэтому она получила даже больший штраф, чем любой обычный пассажир в такой же ситуации.
Сейчас «контрабандистка» пытается обжаловать решение американских властей, давая интервью и привлекая к проблеме широкое внимание общественности.