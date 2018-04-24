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Пагода Синбьюме. Мьянма Фото: Владимир Куцый
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Рыбаки на озере Инле, Мьянма. Фото: Александр Самойленко
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Фото: Максим Логунов
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Молодой послушник читает книгу в одном из старых храмов Пагана (Мьянма). Фото: Дмитрий Шатров
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Рассвет. Воздушные шары над Паганом, Мьянма. Фото: Антон Янковой
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Протяженность Убэйна составляет 1,2 километра, что делает его самым длинным тиковым мостом в мире. Амарамура, Мьянма. Фото: Владимир Куцый
Мьянма ввела электронные визы с ускоренным подтверждением
Подтверждение по новой электронной визе приходит в течение суток после запроса, сообщает Daily Express. Ее стоимость составит 56 долларов США, в то время как стандартная электронная виза стоит $50.
Данная виза будет доступна 365 дней в году, включая праздники и выходные. Ее стоимость равна $56, в то время как стандартная электронная виза стоит $50. Новую визу смогут получить граждане более чем 100 стран, включая россиян, европейцев, американцев и других.
Посещение Мьянмы без визы невозможно.
Мьянма (бывшая Бирма) — многонациональное государство в Юго-Восточной Азии, граничащее с Индией, Бангладеш, Китаем, Лаосом и Таиландом. Славится своими шумными рынками, многочисленными парками и озерами, а также позолоченной пагодой Шуэдагоун, в которой хранятся буддийские реликвии.