  • Мьянма ввела электронные визы с ускоренным подтверждением
    Пагода Синбьюме. Мьянма Фото: Владимир Куцый
  • Мьянма ввела электронные визы с ускоренным подтверждением
    Рыбаки на озере Инле, Мьянма. Фото: Александр Самойленко
  • Мьянма ввела электронные визы с ускоренным подтверждением
    Фото: Максим Логунов
  • Мьянма ввела электронные визы с ускоренным подтверждением
    Молодой послушник читает книгу в одном из старых храмов Пагана (Мьянма). Фото: Дмитрий Шатров
  • Мьянма ввела электронные визы с ускоренным подтверждением
    Рассвет. Воздушные шары над Паганом, Мьянма. Фото: Антон Янковой
  • Мьянма ввела электронные визы с ускоренным подтверждением
    Протяженность Убэйна составляет 1,2 километра, что делает его самым длинным тиковым мостом в мире. Амарамура, Мьянма. Фото: Владимир Куцый
Путешествия

Мьянма ввела электронные визы с ускоренным подтверждением

Полученная таким образом виза будет доступна 365 дней в году, включая праздники и выходные.
Интерфакс
24 апреля 2018 в 13:47
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Подтверждение по новой электронной визе приходит в течение суток после запроса, сообщает Daily Express. Ее стоимость составит 56 долларов США, в то время как стандартная электронная виза стоит $50.

Данная виза будет доступна 365 дней в году, включая праздники и выходные. Ее стоимость равна $56, в то время как стандартная электронная виза стоит $50. Новую визу смогут получить граждане более чем 100 стран, включая россиян, европейцев, американцев и других.

Посещение Мьянмы без визы невозможно.

Мьянма (бывшая Бирма) — многонациональное государство в Юго-Восточной Азии, граничащее с Индией, Бангладеш, Китаем, Лаосом и Таиландом. Славится своими шумными рынками, многочисленными парками и озерами, а также позолоченной пагодой Шуэдагоун, в которой хранятся буддийские реликвии.

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