Госпошлина за выдачу загранпаспорта составит 5 тысяч рублей
Планы по увеличению госпошлины за такие услуги, как выдача водительских удостоверений, свидетельств о регистрации транспортных средств, паспортов транспортных средств, а также загранпаспортов нового образца, обсуждаются с 2017 года. Однако законопроект об увеличении госпошлин был одобрен только 19 апреля нынешнего года.
Изучив вопрос, правительство приняло решение поддержать проект федерального закона «О внесении изменений в статьи 33328 и 33333 Налогового кодекса Российской Федерации и статью 1 Федерального закона «О внесении изменений в главу 253 части второй Налогового кодекса Российской Федерации». Необходимость этих мер объясняется тем, что «установленные действующей редакцией Налогового кодекса размеры государственных пошлин позволяют компенсировать расходы федерального бюджета на изготовление загранпаспорта с электронным носителем информации не более чем на 42% от фактических затрат».
В соответствии с законопроектом, размер госпошлины за выдачу загранпаспорта нового поколения будет увеличен с 3,5 тыс. до 5 тыс. рублей. Для детей до 14 лет госпошлина вырастет с 1,5 тыс. до 2,5 тыс. рублей. Также изменятся пошлины за выдачу национальных водительских удостоверений и регистрацию транспортных средств.
Теперь законопроект будет внесен на рассмотрение Госдумы. Сомнений в том, что нововведения будут поддержаны, нет, однако до тех пор оформить загранпаспорта и другие документы можно по ныне действующим тарифам.