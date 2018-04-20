Продлен срок безвизового пребывания в Коста-Рике для российских туристов
«Граждане РФ, являющиеся владельцами действующих паспортов, дающих право на пересечение границы, за исключением дипломатических и служебных паспортов, могут въезжать на территорию Республики Коста-Рика неоднократно без виз на период до 90 дней, считая с даты въезда», — говорится в сообщении на официальном интернет-портале правовой информации РФ.
Также сообщается, что граждане Коста-Рики могут въезжать на территорию РФ неоднократно без виз на период до 90 дней в течение каждого периода в 180 календарных дней, считая с даты первого въезда. Соглашение между странами заключено на неопределенный срок.
В 2018 году планируется подписание соответствующего документа с Суринамом.
Безвизовый режим для российских путешественников был введен Коста-Рикой в 2014 году. Срок безвизового пребывания на территории страны составлял 30 дней.