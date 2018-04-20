  • Продлен срок безвизового пребывания в Коста-Рике для российских туристов
    Фото: Pixabay
  • Продлен срок безвизового пребывания в Коста-Рике для российских туристов
    Озеро на дне кратера вулкана Ирасу, Коста-Рика. Фото: Александр Константинов
  • Продлен срок безвизового пребывания в Коста-Рике для российских туристов
    А это уже другой местный вулкан — Ареналь. Фото: Владислав Бельченко
Путешествия

Продлен срок безвизового пребывания в Коста-Рике для российских туристов

Правительство России одобрило соглашение с Коста-Рикой о взаимной отмене виз для граждан, выезжающих на срок до 90 дней, сообщает «Интерфакс».
Интерфакс
20 апреля 2018 в 18:12

«Граждане РФ, являющиеся владельцами действующих паспортов, дающих право на пересечение границы, за исключением дипломатических и служебных паспортов, могут въезжать на территорию Республики Коста-Рика неоднократно без виз на период до 90 дней, считая с даты въезда», — говорится в сообщении на официальном интернет-портале правовой информации РФ.

Также сообщается, что граждане Коста-Рики могут въезжать на территорию РФ неоднократно без виз на период до 90 дней в течение каждого периода в 180 календарных дней, считая с даты первого въезда. Соглашение между странами заключено на неопределенный срок.

В 2018 году планируется подписание соответствующего документа с Суринамом.

Безвизовый режим для российских путешественников был введен Коста-Рикой в 2014 году. Срок безвизового пребывания на территории страны составлял 30 дней.

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СМИ2
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