Из любой точки мира: профессии, которые позволят вам путешествовать
Сценарист, редактор
Размер гонораров: 50 000 — 400 000
Гласенко Наталья, сценарист, редактор
Шесть лет я работала редактором на докудраме для Первого канала. Под моим начало было порядка 30 начинающих авторов, за которыми часто приходилось переписывать истории «чуть меньше, чем полностью». После офисной работы (копирайтер, редактор журнала) это был почти свободный график! Плюс хорошая зарплата за счет большого объема работы — шесть-восемь 28-минутных серий в месяц, которые нужно было сдать к определенному сроку (и неважно, где и когда ты работаешь).
Такой график позволял уезжать четыре раза в год на 3−4 недели в теплые страны и работать удаленно. Главное условие — быть на связи и отправлять работу вовремя. Но мечта — поехать на зимовку в Тай — при таком графике оставалась мечтой.
Накопив опыт, я решилась уйти в свободное плавание. Сначала это была тоже редактура, но уже на большом проекте с командой успешных сценаристов. И тут я окончательно убедилась, что чудеса бывают! Из шести сценаристов в Москве находились только два. Остальные присылали свои тексты из Германии, с Бали, из Гоа и из США. Я поняла, что это именно то, о чем я давно мечтала!
Вскоре моя заявка на 40-серийный сериал была куплена Первым каналом, и решение было принято — едем в Америку! На работе мой отъезд не сказался вообще никак. Я общалась с редактором, продюсером и режиссером по скайпу или мейлу. Все эти люди в этот момент тоже находились не в офисе. В общем, проект удался. Второй сезон я писала уже полностью из Америки, общаясь с коллегами исключительно онлайн.
Неудобством была и и остается только существенная разница во времени: когда у меня утро, рабочий день в Москве уже заканчивается.
Однако периодически личное общение с коллегами по цеху все равно необходимо. В Москве я бываю один раз в год, и как правило, во время приездов успеваю заключить новые контракты.
Кроме того, у меня в Москве есть агент — сценарное агентство, которое ведет все мои финансово-юридические дела. Удаленно заниматься этим мне было бы сложно.
Вообще для сценаристов удаленная работа — это нормально. Правда, новичкам может быть сложновато: это скорее для авторов с опытом и профессиональными связями. Ну и, конечно, невозможна работа на проектах, которые требуют обязательного участия в «сценарной комнате». Тут уж приходится выбирать.
На доходе удаленная работа вообще никак не сказывается. Единственная проблема — это нестабильный курс рубля, но это уже к профессии отношения не имеет.
Журналист, корреспондент
Размер гонораров: 40 000 — 90 000
Мария Мозолевская, трэвел-журналист и редактор
Афиша, Aeroflot Style, Grazia, Harper’s Bazaar, Momondo
Девять лет назад я перешла с работы в офисе (на тот момент я была редактором в Harper’s Bazaar) на фриланс, чтобы переехать в Индонезию — ради эксперимента и на волне здорового авантюризма. Ради этого пришлось отказаться от повышения. Связи с отечественными изданиями после переезда не потеряла и продолжила писать для русских журналов, несколько лет вела еженедельную колонку про путешествия в Grazia, а последние пять лет пишу о своих перемещениях по миру для Aeroflot Style.
Работать дистанционно, конечно, веселее — писать можно в буквальном смысле из-под пальмы (что не всегда так удобно и здорово, как это выглядит на идеальных картинках в инстаграме, — проверено на собственном опыте). Проблема рабочего места — довольно серьезный момент. Платить за членство в полноценном коворкинге не всегда выгодно, как правило такой вариант подходит сотрудникам больших компаний с солидными зарплатами. Но и работать им приходится по 8 часов в день, даром что за окном офиса — рисовые террасы, а не заснеженные крыши. А превращать собственную спальню или кухню в офис тоже не самое правильное решение. Еще один серьезный минус — оплата в рублях: такие гонорары, переведенные в евро, выглядят печально, если тратить их предстоит в Европе или, не дай бог, в Австралии.
Удаленная работа на заработок, безусловно, повлияла — стала получать меньше, но иногда получается и больше, если подворачивались интересные проекты. Главная проблема автора-фрилансера — нестабильность финансовых притоков.
Фотограф
Размер гонораров: 50 000 — 90 000
Александр Горбань, фотограф
Уже шесть лет на зимний сезон уезжаю в Таиланд работать фотографом для туристов. Решение пришло достаточно спонтанно: друзья поехали, завалили ленту ВК красивыми пейзажами и селфи с кобрами, да варанами, живущими под их домиком на горе. Тогда и решил: едем. Особо не выбирал — сразу целился на Пхукет. За два месяца прошарил все в интернете о стране и острове в частности, думал в этом году не поеду, а «воооот в следующем, накоплю и 100% рвану». Но потом глянул на календарь и понял, что с середины декабря по июль мне в городе делать нечего, на том и порешил — стартуем без отлагательств. Очень сильно помогли родители мои и жены, чуть больше половины бюджета первой поездки — их безвозмездные инвестиции.
За эти годы успел сделать фотосессии также в Сингапуре и Гонконге, куда периодически стараюсь выезжать. Понравилось, но клиентов там меньше.
В самом начале пути работал в минус. Из первого заезда вернулся с 70 тысячами долга на кредитке и полностью проеденными запасами, пришлось срочно зарабатывать на новые билеты. Только после освоения навыка «реклама» на должном уровне доходы стали превышать расходы — это случилось лишь к четвертому заезду в Тай. До этого — либо минус, либо ноль.
Для меня работа — с утра проснулся и работаешь, «улыбаемся и пашем». И так несколько месяцев, выходной только в дождливый день. Я не люблю купаться в море, не люблю морепродукты, мне важен только фон для фотографий.
Именно работа с туристами — основной минус работы фотографа. Лучше научиться продавать фото на стоках и сюда ехать за туристическим портфолио, без привязки к месту. Реклама дает хороший эффект только если ты сидишь на одном месте достаточно долго. Либо нужно работать на экскурсионные агентства, не занимаясь поиском клиентов, но тогда и доходы будут скромными, лишь на жизнь.
Дизайнер
Размер гонораров: 60 000 — 150 000
Наталья Байдужа, дизайнер и иллюстратор.
Началось все с того, что я работала штатным дизайнером в московском офисе Студии Артемия Лебедева. Когда я поняла, что мне изо дня в день надоело ходить в одно и то же место, я попросила отправить меня в Киевский офис Студии на две недели. Мне понравилось, и скоро я решила отпроситься на месяц на удаленную работу. Взяла iMac и поехала поездом в Одессу.
После этого я подумала, почему бы вообще не уйти из студии и не начать работать на себя? Делать проекты, за которыми приходят лично ко мне, а не в большую контору. Конечно, я понимала, что это может сказаться на уровне доходов. Во-первых, у меня не будет фиксированной зарплаты, во-вторых — придется больше работать, но за меньшие деньги. Также придется самой быть менеджером, отсеивать «не моих» клиентов, следить за сроками и воспитывать заказчиков. Сначала было действительно тяжело. Но со временем я научилась разбираться в клиентах, отстаивать свое решение, вести переговоры и соблюдать сроки.
Дальше была Азия. Мы с мужем решили все бросить в Москве и поехать на год путешествовать. Мы уволились с работы, продали все, что у нас было — от книг до ненужных в жарком климате теплых штанов, — и остались просто с двумя походными рюкзаками и двумя ноутбуками. Путешествовали мы очень скромно, иногда просто ночевали на пляже. Меняли город или даже страну раз в несколько дней.
Уже на Бали я получила письмо из Московского издательства с предложением сделать дизайн книжной обложки — подумала, почему бы не попробовать поработать удаленно в таких условиях. Честно говоря, было очень сложно. У меня не было рабочего места, к которому я так привыкла. Была только жара, плохой интернет, за которым приходилось ездить на мопеде на гору, и кафе в балийской деревне Амед, где мне разрешали работать за то, что я заказываю у них каждый день брауни и лимонад (через месяц на мне перестали сходиться джинсы).
В итоге пришла к выводу, что работать в таких условиях не могу. Хочелось уютное рабочее место, где можно расставить книги, карандаши, сканер и всякие приятные мелочи. И в целом, это можно сделать в любой стране или городе, которые тебе нравятся.
Дальше была Черногория. Мы решили задержаться здесь хотя бы на несколько месяцев. Сняли с мужем квартиру, я обустроила рабочее место. Быстро собрала сайт-портфолио, написала в фейсбуке о том, что открыта для новых проектов. И понеслось.
Начали приходить проекты, нужно было управлять сразу несколькими, быть на 40% менеджером. Мне помог муж — у него большой опыт работы руководителем проектов. Он научил, как вести разговор с заказчиком, как составлять план-график проекта и держаться в его рамках, доводить проект до финального результата, который устроил бы всех.
Мне кажется, залог успеха удаленной работы — это максимально прозрачно рассказывать клиенту, что будет происходить на каждом из этапов работы над дизайном. Важно констатировать даже самые очевидные вещи. Постоянно просить фидбэк от заказчика и объяснять ему почему здесь сделано именно так, а не иначе.
Я работаю удаленно уже три года. С клиентами общаюсь по скайпу и телефону. Многих из них я ни разу не видела лично, но со многими сложились постоянные рабочие отношения. А с некоторыми даже дружеские.
Веб-разработчик
Размер гонораров: 100 000 — 250 000
Горличенко Юрий, бэкенд-разработчик
Уже третий год как я путешествую, работая (или работаю, путешествуя).
Началось все с того, что я ушел во фриланс от работы в офисе. Способствовало тому две причины:
— На офисной работе я, что называется, «уперся в потолок», и дальше карьеру можно было строить только по линии «начальник», а я не люблю работать с людьми;
— Параллельно с офисной работой я участвовал в проекте, который должен был вот-вот стартовать — и вроде «сейчас мы миллионами баксов завертим и по яхте каждый как купит, и мы такие по океану на них рассекаем, а деньги сами капают, и ничего делать не надо». Нужно было выбирать, где оставаться — в офисе за 35 000 рублей в месяц + командировочные или в сверхприбыльном стартапе. Я выбрал второе. Стартап через месяц лопнул — я ушел во фриланс.
Я не был знаком с git, зато мои публикации на habrahabr способствовали тому, чтобы меня заметили. Я довольно быстро нашел ключевых клиентов, которые неплохо платили — как минимум можно было продержаться на плаву. Точнее, даже не я их нашел, а они меня — помогли мои публикации на habrahabr.ru. Это вылилось в долгосрочное сотрудничество, которое помогало обрастать другими заказчиками, — я стал зарабатывать не меньше, чем зарабатывал на офисной работе. Но надо сказать, что мне скорее повезло, так как начинать без готовой базы довольно тяжело — нет гарантий финансового минимума.
Заказчики изначально были из России. Примерно через год я вышел на международный рынок — три года назад в России были куда менее выгодные предложения.
Вообще фриланс как раз и хорош тем, что ты сам решаешь, в какую сторону тебе двигаться. Лично мне он помог развиться: изучить английский язык, освоить другие стороны профессии (например, менеджмент). Если ты не в тренде, то уже не актуален как разработчик.
Но тут есть и другая сторона: ты не можешь расслабиться, ключевые клиенты сегодня есть, а завтра их нет — это нужно учитывать. И нельзя лениться. По сути фриланс это бизнес, где ты продаешь один продукт — себя. И здесь работают те же правила — если ты не можешь сам себя организовать и делать качественно, то твой бизнес полетит к чертям, и ты провалишься. Земной шар не такой уж и большой, как может показаться, и профессиональная репутация — очень важная вещь. Испортить ее гораздо проще, чем заработать.
Через полгода после того, как я ушел во фриланс, мы с девушкой уехали на первую «зимовку» в Таиланд. Затем были Малайзия (как материковая часть, так и остров Борнео), Индонезия (Бали), а также различные города России: Москва, Астрахань, Воронеж и так далее. В общей сложности в заграничных поездках сейчас провожу от трех до пяти месяцев в год, и как правило это достаточно насыщенное на перемещения время.
При удаленной работе меняются требования к окружающей обстановке. В офисе от тебя не зависит, насколько шумная или вдумчиво-рабочая атмосфера царит вокруг, а на удаленке ты настраиваешь ее себе сам. Когда ты работаешь не просто удаленно, а путешествуя — все меняется кардинально: начинаешь обращать внимание на то, сколько минут идти до пляжа, много ли достопримечательностей (а значит, и туристов) вокруг, а главное — насколько твое новое рабочее место удобно и вообще может ли оно называться рабочим.
Выбор страны во многом определяется скоростью и стабильностью интернета, возможностью использования мобильных сетей, уровенем инфраструктуры. Не знаю — минус это или плюс, просто все становится по-другому.
C одной стороны — открыты все двери и ты сам себе хозяин, но с другой стороны — ты несешь полную ответственность за себя. Это касается не только места, но и расписания. Ты строишь его сам.
Начинаешь задумываться о том, какие часы работы для тебя более продуктивные, а в какие ты не способен выдать хороший результат. Начинаешь подлаживать под это свою повседневную жизнь. Мне очень комфортно работать по утрам — я стараюсь встать часов в 7−8 и работать до 12−13. Это самое продуктивное время. Отдыхаю, как правило, часов до 4−5 вечера (смотрим достопримечательности или ходим на пляж), по возвращению работаю еще.
Длительный отдых отлично стимулирует вторую половину рабочего дня, но это индивидуально. Я знаю людей, которые отлично работают по ночам. В любом случае какое либо расписание — это must have. Неопределенность очень выматывает. Отсутствие плана хорошо, когда ничего не нужно делать, но когда есть обязательства — это тяжело.
На комфорт влияют и деньги. Здесь тоже много нюансов: работаешь ли ты на какую-то компанию или фрилансишь, с кем ты работаешь и насколько ты продуктивен.
Последнее, кстати, немаловажный фактор, так как работая вне поля зрения заказчика/начальника ты сам распределяешь свое время — тут уже вопрос к самоорганизации. Хотя страх отсутствия денег ее очень воспитывает.