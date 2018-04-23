  • Из любой точки мира: профессии, которые позволят вам путешествовать
    Фото: Travellers travel photobook / Flickr.com
  • Из любой точки мира: профессии, которые позволят вам путешествовать
    Фото: home thods / Flickr.com
Путешествия

Из любой точки мира: профессии, которые позволят вам путешествовать

Работать на пляже под шум волн — мечта многих. Но так ли это удобно, как кажется? Какие подводные камни таит в себе фриланс? Сколько можно заработать «на удаленке»? Мediajobs.ru поговорил со специалистами, которые изменили свой подход к работе — и свою жизнь.
Mediajobs.ru
23 апреля 2018 в 13:10
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Наталья Гласенко.jpg

Сценарист, редактор

Размер гонораров: 50 000 — 400 000

Гласенко Наталья, сценарист, редактор

Шесть лет я работала редактором на докудраме для Первого канала. Под моим начало было порядка 30 начинающих авторов, за которыми часто приходилось переписывать истории «чуть меньше, чем полностью». После офисной работы (копирайтер, редактор журнала) это был почти свободный график! Плюс хорошая зарплата за счет большого объема работы — шесть-восемь 28-минутных серий в месяц, которые нужно было сдать к определенному сроку (и неважно, где и когда ты работаешь).

Такой график позволял уезжать четыре раза в год на 3−4 недели в теплые страны и работать удаленно. Главное условие — быть на связи и отправлять работу вовремя. Но мечта — поехать на зимовку в Тай — при таком графике оставалась мечтой.

Накопив опыт, я решилась уйти в свободное плавание. Сначала это была тоже редактура, но уже на большом проекте с командой успешных сценаристов. И тут я окончательно убедилась, что чудеса бывают! Из шести сценаристов в Москве находились только два. Остальные присылали свои тексты из Германии, с Бали, из Гоа и из США. Я поняла, что это именно то, о чем я давно мечтала!

Вскоре моя заявка на 40-серийный сериал была куплена Первым каналом, и решение было принято — едем в Америку! На работе мой отъезд не сказался вообще никак. Я общалась с редактором, продюсером и режиссером по скайпу или мейлу. Все эти люди в этот момент тоже находились не в офисе. В общем, проект удался. Второй сезон я писала уже полностью из Америки, общаясь с коллегами исключительно онлайн.

Неудобством была и и остается только существенная разница во времени: когда у меня утро, рабочий день в Москве уже заканчивается.

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