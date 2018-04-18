  • Вертикальные кресла для авиаперелета: плюсы и минусы
    Фото: aviaintercom/Instagram
  • Вертикальные кресла для авиаперелета: плюсы и минусы
    Фото: aakuhtin/Instagram
  • Вертикальные кресла для авиаперелета: плюсы и минусы
    Фото: Kevin — Economy Class & Beyond/Twitter
Путешествия

Вертикальные кресла для авиаперелета: плюсы и минусы

На выставке Aircraft Interiors Expo, состоявшейся недавно в Гамбурге, была предложена модель вертикального кресла для авиапассажиров.
Анастасия Баринова
18 апреля 2018 в 17:12

Идея перевозить за один рейс как можно больше людей импонирует многим авиакомпаниям. Еще в 2003 году производитель авиационной техники Airbus разрабатывал варианты вертикальных кресел, что позволило бы «уплотнить» салон. В 2010 году бюджетный перевозчик Ryanair анонсировал «стоячие полеты». Однако эти планы не поддерживает Федеральное управление гражданской авиации США и другие ведомства разных стран мира, отвечающие за безопасность полетов: все предложенные модели не отвечают строгим правилам.

Тем не менее инженеры продолжают конструировать подобные кресла, поскольку спрос на них есть. Свой вариант недавно представила итальянская компания Aviointeriors. На профессиональной выставке в Гамбурге было показано кресло SkуRider 2.0 — уже вторая модификация этой разработки. При создании Skyrider его авторы ориентировались на седло наездника. Ковбои находились в таком положении часами, не ощущая дискомфорта, потому и пассажиры на коротких перелетах не успеют устать. Между тем благодаря ультратонким и легким вертикальным креслам вместимость лайнера увеличится на 20%, что повысит доход авиакомпаний.

Читать далее

Тоже интересно

Успеть за 47 секунд: самый короткий в мире авиаперелет

Обсудить
СМИ2
Туристка засняла проплывающее с детенышами Лох-несское чудовище
Туристка засняла проплывающее с детенышами Лох-несское чудовище
Тоже интересно
Хозяева Mедной горы: история Норильска
Хозяева Mедной горы: история Норильска
Женщины моря
Женщины моря