Вертикальные кресла для авиаперелета: плюсы и минусы
Идея перевозить за один рейс как можно больше людей импонирует многим авиакомпаниям. Еще в 2003 году производитель авиационной техники Airbus разрабатывал варианты вертикальных кресел, что позволило бы «уплотнить» салон. В 2010 году бюджетный перевозчик Ryanair анонсировал «стоячие полеты». Однако эти планы не поддерживает Федеральное управление гражданской авиации США и другие ведомства разных стран мира, отвечающие за безопасность полетов: все предложенные модели не отвечают строгим правилам.
Тем не менее инженеры продолжают конструировать подобные кресла, поскольку спрос на них есть. Свой вариант недавно представила итальянская компания Aviointeriors. На профессиональной выставке в Гамбурге было показано кресло SkуRider 2.0 — уже вторая модификация этой разработки. При создании Skyrider его авторы ориентировались на седло наездника. Ковбои находились в таком положении часами, не ощущая дискомфорта, потому и пассажиры на коротких перелетах не успеют устать. Между тем благодаря ультратонким и легким вертикальным креслам вместимость лайнера увеличится на 20%, что повысит доход авиакомпаний.
Новинка пока лишь представлена общественности. Для того, чтобы внедрить ее на практике, потребуется одобрение авиационных властей, а это произойдет, если будут удовлетворены все требования техники безопасности. В частности, важным остается вопрос расстояния между головами пассажиров и поверхностью багажного отделения (в случае установки вертикальных сидений багажные полки придется уменьшать). Однако и под сидениями теперь ручную кладь разместить не получится, и эту проблему тоже предстоит решать отдельно. Также необходимо понять, насколько надежно пассажир зафиксирован во время турбулентности. Наконец, вряд ли эти кресла подойдут пожилым людям, пассажирам с ограниченными возможностями и детям.
Однако авиаперевозчики верят в успех замысла. Предварительную заинтересованность уже высказали представители Ryanair и ряда азиатских компаний.
Узнайте, как пассажир попытался выйти из летящего самолета.