Maps.me запустили офлайн-маршруты по 29 городам мира
Maps.me, бесплатный сервис, предоставляющий офлайн-карты и навигацию для мобильных устройств на основе данных OpenStreetMap (OSM), запустил готовые маршруты по городам мира. Они включают в себя главные достопримечательности, музеи, парки и другие популярные у туристов объекты.
Нажав на объект, отмеченный в рамках маршрута, можно прочитать его подробное описание. Почти для каждого города доступны два вида маршрутов: по центральной части и окраинам. Чтобы воспользоваться новой опцией, нужно предварительно загрузить интересующий маршрут в мобильное приложение с сайта Maps.me. После этого он будет отображаться в разделе «Метки».
На данный момент доступны маршруты по Анталье, Бангкоку, Бордо, Гонконгу, Гуанчжоу, Дубаю, Кейптауну, Куала-Лумпуру, Лиссабону, Лондону, Лос-Анджелесу, Майами, Макао, Мериде, Москве, Нью-Йорку, Охриду, Парижу, Паттайе, Пистое, Портленду, Пхукету, Риму, Сеулу, Сингапуру, Стамбулу, Тайбэю, Шанхаю и Шэньчжэню.
Все маршруты можно скачать на сайте в соответствующем разделе — maps.me/specials/routes/ru/.