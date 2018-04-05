Остров Боракай закроют для туристов с 26 апреля
Соответствующее решение принял президент страны Родриго Дукерте, сообщает BBC. По его словам, огромный поток туристов превратил Боракай в «выгребную яму». Ранее Дукерте раскритиковал отели, рестораны и другие занятые в сфере гостеприимства предприятия за то, что они спускают сточные воды прямо в море.
В 2017 году Боракай посетили почти 2 млн гостей, доходы от туризма превысили $1 млрд. «Туристический бизнес на острове представляют около 500 предприятий. Поскольку их работа будет нарушена, правительство окажет им финансовую помощь», — пишет BBC.
В 2014 и 2016 годах Боракай был назван лучшим островом планеты по версии Condé Nast Traveler, а в 2017 году занял первое место в рейтинге лучших пляжных направлений по версии пользователей Trip Advisor.
Филиппинцы не первые, кто решил пожертвовать доходом от туристических потоков во имя спасения природы. В марте власти Таиланда приняли решение жестко ограничить доступ к заливу Майя, прославившемуся на весь мир после выхода фильма «Пляж» с Леонардо ди Каприо.