  • Билеты на поезда дальнего следования становятся невозвратными
    Витебский вокзал, Санкт-Петербург Фото: Александр Атоян
  • Билеты на поезда дальнего следования становятся невозвратными
    Фото: 4ekmarev
Путешествия

Билеты на поезда дальнего следования становятся невозвратными

Госдума приняла в третьем чтении поправки к «Уставу железнодорожного транспорта Российской Федерации». Благодаря этому в России появится категория невозвратных железнодорожных билетов.
Анастасия Баринова
3 апреля 2018 в 16:20
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3 апреля 2018 года депутаты Государственной Думы приняли в окончательном чтении закон о невозвратных билетах на поезда дальнего следования. Таким образом вводится возможность продажи билетов по особым тарифам: возврат денег осуществляется только в особых случаях, подтвержденных документально — таких, как внезапная болезнь пассажира или отмена поезда. В сфере авиаперевозок такой же закон был принят в 2014 году.

У путешественников остается право приобрести билет по старым правилам: при отказе от поездки можно получить половину стоимости билета, если сдать его менее чем за восемь часов, но не позднее, чем за два часа до отправления. Информировать пассажиров о возможностях выбора тарифа обязан перевозчик и уполномоченные им лица (агенты по продажам). Закон вступает в силу с 1 января 2019 года, а до тех пор все билеты на железнодорожный транспорт в России остаются возвратными.

Депутаты считают, что стоимость невозвратного билета будет на 30% меньше по сравнению с обычным. Узнайте о других нововведениях на российском железнодорожном транспорте.

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