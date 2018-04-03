Билеты на поезда дальнего следования становятся невозвратными
3 апреля 2018 года депутаты Государственной Думы приняли в окончательном чтении закон о невозвратных билетах на поезда дальнего следования. Таким образом вводится возможность продажи билетов по особым тарифам: возврат денег осуществляется только в особых случаях, подтвержденных документально — таких, как внезапная болезнь пассажира или отмена поезда. В сфере авиаперевозок такой же закон был принят в 2014 году.
У путешественников остается право приобрести билет по старым правилам: при отказе от поездки можно получить половину стоимости билета, если сдать его менее чем за восемь часов, но не позднее, чем за два часа до отправления. Информировать пассажиров о возможностях выбора тарифа обязан перевозчик и уполномоченные им лица (агенты по продажам). Закон вступает в силу с 1 января 2019 года, а до тех пор все билеты на железнодорожный транспорт в России остаются возвратными.
Депутаты считают, что стоимость невозвратного билета будет на 30% меньше по сравнению с обычным. Узнайте о других нововведениях на российском железнодорожном транспорте.