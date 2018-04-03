Португалия будет выдавать годовые мультивизы
По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), с 1 апреля 2018 года вступил в силу ряд визовых послаблений для российских граждан, желающих посетить Португалию. Одним из главных нововведений является увеличение периода, на который выдается виза: соискатели могут получить годовую мультивизу. Ранее Португалия выдавала визы строго под даты поездки и крайне редко — многократные на полгода.
Кроме того, португальское консульство готово рассматривать заявки в течение трех дней (в прошлом на их обработку уходило больше недели). Также разрешается аннулировать имеющиеся открытые визы (не подходящие под сроки поездки) и открывать новую визу заблаговременно.
Представители турбизнеса говорят, что до настоящего времени Португалия была «одной из самых сложных стран». Многие государства, входящие в Шенгенское соглашение, уже давно выдают визы на год, три и даже пять лет, и требования к пакету документов у них проще. Нововведения могут заметно увеличить интерес российских туристов к этому направлению. При наличии прямых рейсов (из Москвы в Лиссабон ежедневно выполняются рейсы «Аэрофлотом» и TAP Portugal) в страну удобнее въезжать по португальской шенгенской визе, а не по визе, выданной другой страной.
По данным Росстата, в 2017 году граждане РФ совершили 47 тысяч туристических поездок в Португалию.