На берегу Волги: 5 городов для путешествия
Нижний Новгород
Нижний Новгород — древний город, улочки которого, несмотря на урбанизацию, сохранили особый колорит. Для знакомства с городом желательно отвести минимум три дня. Прогуляйтесь по набережной и посмотрите на все главные достопримечательности — например, Нижегородский кремль, который был возведен в XVI веке. Это не только возможность прикоснуться к истории, но и полюбоваться живописным видом на Волгу. Если захотите подкрепиться, отправляйтесь на улицы Рождественскую или Большую Покровскую — местные жители уверяют, что именно там находятся лучшие рестораны, где угощают русской кухней (но при желании можно найти и израильский фалафель и японский удон).
Полюбоваться бескрайними просторами можно на самой длинной канатной дороге в Европе, протянувшейся через Волгу. Маршрут над водной гладью составляет 800 метров, у вас будет время оглядеться по сторонам, вдохнуть свежий воздух и остаться наедине со своими мыслями.
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Волгоград
За удивительными архитектурными памятниками советской эпохи стоит отправиться в Волгоград. Начать осмотр можно прямо со здания вокзала, кстати, по мнению экспертов, одного из самых красивых в России. Обратите внимание на роспись потолка в главном зале — и попробуйте найти полную женщину в тулупе. Говорят, до 1961 года на ее месте была фигура Сталина, которую спешно зарисовали в пору десталинизации.
После этого рекомендуем продолжить маршрут по улице Мира, где расположились любопытные здания сталинского ампира. И, конечно же, стоит посетить Мамаев курган — один из главных монументов, посвященных подвигам наших соотечественников во Второй мировой войне.
Если после долгой прогулки захотите отдохнуть, зайдите в модное арт-пространство «Икра». Оно находится в бывшем здании речного порта и объединяет множество творческих мастерских, шоурумов, дизайн- и фотостудий. Располагайтесь за уютным столиком с видом на Волгу, и наслаждайтесь красивым видом. А за традиционным волгоградским сувениром — горчичным маслом, которое в свое время полюбилось императрице Екатерине II, можно заглянуть в «Старую Сарепту» — музей на Изобильной, 10.
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Казань
Где в России искать атмосферу чарующего востока, если не в Казани? Знакомство со столицей Татарстана лучше начать с мечети Кул-Шариф, бирюзовые купола которой напоминают безоблачное небо.
Особенно любознательным путешественникам рекомендуем спуститься на нижний этаж мечети, где расположился музей исламской культуры. Полюбуйтесь витиеватой арабской вязью в рукописном Коране, рассмотрите национальный женский костюм XIX века и найдите компас, стрелка которого всегда указывает на Мекку, священный мусульманский город.
Следом отправляйтесь к одной из главных достопримечательностей — дворцу землевладельцев. Белоснежное здание с колоннами и кованым бронзовым деревом станет отличным местом для фотографии.
А если вы еще не знакомы с татарской кухней, и слова эчпочмак, бешбармак и токмач вызывают у вас улыбку, то советуем вам прерваться на обед в кафе «Дом Чая» на улице Баумана. Чтобы идеально завершить путешествие, привезите домой расписную деревянную посуду и татарский чак-чак.
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Кострома
Кострома сохранила облик и атмосферу конца XIX века, какие сегодня можно встретить только на страницах учебника истории. Облик города поддерживается благодаря тому, что здесь до сих пор очень развито традиционное ремесло. В Костроме вы встретите множество берестяных мастерских, музеев глиняной игрушки и даже сыроварен.
Оценить навыки местных фермеров-сыроделов можно в музее сыра на Чайковского, 19. А в музее деревянного зодчества «Костромская слобода» можно самому смастерить глиняную посуду. В теплое время года возьмите напрокат лодку, чтобы полюбоваться красивым парком вокруг озера. Тем, кому покажется недостаточно такой насыщенной прогулки, советуем отправиться в пригород Костромы. В деревне Сумароково расположена единственная в европейской части России лосиная ферма, на которой каждый желающий сможет погладить и покормить лесных красавцев, а еще — попробовать лосиное молоко.
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Ярославль
Многим Ярославль известен благодаря знаменитому храму Иоана Предтечи, который изображен на тысячерублевой купюре. Однако в городе есть множество других интересных исторических мест и памятников старины. В программу-минимум советуем включить посещение Спасо-Преображенского монастыря, который был построен еще в XIII веке и до сих пор поражает посетителей своим величием.
Чтобы насладиться удивительной панорамой Волги и Которосли, стоит посетить знаменитую Стрелку — место, откуда начал строиться Ярославль. Осмотрев старый город, отправляйтесь отведать ухи и выпить медовухи в трактире на Волжской набережной, 18. После сытного обеда дойдите до памятника коту на Депутатской, 7, чтобы потереть на удачу его бронзовый нос. В качестве сувенира из Ярославля можно привезти красивые статуэтки или посуду из знаменитой ярославской майолики, которые продаются в магазинах и на центральных улочках города.