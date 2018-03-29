Путешествия

На берегу Волги: 5 городов для путешествия

Россия со своей богатой культурой — настоящая сокровищница городов. И совсем необязательно ехать за границу, чтобы получить порцию новых впечатлений и приятных эмоций. Совместно с онлайн-сервисом для путешествий UFS.Travel мы расскажем вам о 5 необыкновенных городах на берегу Волги, где однажды должен побывать каждый.
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29 марта 2018 в 17:21
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  • На берегу Волги: 5 городов для путешествия

Нижний Новгород

Нижний Новгород — древний город, улочки которого, несмотря на урбанизацию, сохранили особый колорит. Для знакомства с городом желательно отвести минимум три дня. Прогуляйтесь по набережной и посмотрите на все главные достопримечательности — например, Нижегородский кремль, который был возведен в XVI веке. Это не только возможность прикоснуться к истории, но и полюбоваться живописным видом на Волгу. Если захотите подкрепиться, отправляйтесь на улицы Рождественскую или Большую Покровскую — местные жители уверяют, что именно там находятся лучшие рестораны, где угощают русской кухней (но при желании можно найти и израильский фалафель и японский удон).

Полюбоваться бескрайними просторами можно на самой длинной канатной дороге в Европе, протянувшейся через Волгу. Маршрут над водной гладью составляет 800 метров, у вас будет время оглядеться по сторонам, вдохнуть свежий воздух и остаться наедине со своими мыслями.

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  • На берегу Волги: 5 городов для путешествия

Волгоград

За удивительными архитектурными памятниками советской эпохи стоит отправиться в Волгоград. Начать осмотр можно прямо со здания вокзала, кстати, по мнению экспертов, одного из самых красивых в России. Обратите внимание на роспись потолка в главном зале — и попробуйте найти полную женщину в тулупе. Говорят, до 1961 года на ее месте была фигура Сталина, которую спешно зарисовали в пору десталинизации.

После этого рекомендуем продолжить маршрут по улице Мира, где расположились любопытные здания сталинского ампира. И, конечно же, стоит посетить Мамаев курган — один из главных монументов, посвященных подвигам наших соотечественников во Второй мировой войне.

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