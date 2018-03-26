  • Azur Air начала выполнять регулярные рейсы в Доминикану
    В 2017 году россияне совершили 230 тысяч поездок в Доминикану. Фото: Pixabay
  • Azur Air начала выполнять регулярные рейсы в Доминикану
    Беличьи обезьяны в национальном парке Доминиканской Республики. Фото: Юлия Добровольская
Путешествия

Azur Air начала выполнять регулярные рейсы в Доминикану

Крупнейшая чартерная авиакомпания России открыла регулярный рейс по маршруту Москва — Пунта-Кана 26 марта 2018 года.
National Geographic Россия
26 марта 2018 в 22:05

«Регулярные рейсы по этому маршруту будут осуществляться на воздушных судах Boeing 767−300 с апреля с частотой шесть раз в неделю, а далее, по октябрь включительно, пять раз в неделю», — цитирует представителя компании «Интерфакс».

Ранее Azur Air выполняла рейсы в Доминикану лишь на чартерной основе. Для въезда в эту страну с туристическими целями россиянам не требуется виза — достаточно заполнить туристическую карточку в аэропорту.*

По данным Росстат, в 2017 году граждане РФ совершили 230 тысяч поездок в Доминикану.

*На срок пребывания до 30 дней.

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