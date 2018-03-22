Новый рейтинг лучших аэропортов мира
Премия ежегодно вручается британской исследовательской компанией Skytrax. Рейтинг составляется по результатам опросов, что позволяет объективно оценить качество услуг. Путешественники высказываются обо всех аспектах обслуживания: от времени обработки багажа или очередей на паспортном контроле — до возможностей шопинга и других занятий в ожидании рейса.
Год от года все больше людей оценивают сервис в аэропортах: если в 2014 году было получено 12,8 миллиона отзывов о 410 аэропортах, то лидеры 2018 года определились на основе обработки почти 14 млн анкет. Отзывы оставили граждане из более чем сотни стран, посетившие 550 аэропортов.
В топ-10 аэропортов мира вошли:
1. Чанги (Сингапур);
2. Инчхон (Южная Корея);
3. Ханэда (Токио, Япония);
4. Международный аэропорт Гонконга;
5. Хамад (Доха, Катар);
6. Международный аэропорт Мюнхена (Германия);
7. Международный аэропорт Тюбу (Япония);
8. Хитроу (Лондон, Великобритания);
9. Международный аэропорт Цюриха (Швейцария);
10. Аэропорт Франкфурт-на-Майне (Германия).
Год от года имена в первой десятке остаются прежними; время от времени лишь меняется их позиция в рейтинге. Так, аэропорт Мюнхена в 2017 году занимал 4-е место, а Хитроу — 9-е. Московский аэропорт «Шереметьево» совершил резкий прорыв, поднявшись с прошлогоднего 81-го места на 68-е, «Домодедово» же остался на том же 74-м месте. Замыкает топ-100 аэропорт Фукуока — четвертый по загруженности в Японии. В прошлом году он даже не попал в рейтинг.
В рейтинге по регионам (категория «Россия и страны СНГ») лучшими названы аэропорты Казани, Екатеринбурга, Самары, Астаны и Минска. В Северной Америке на первой позиции воздушные ворота Денвера, в Европе — Гамбурга, в Африке — Дурбана, в Индии/Азии — Бангалора.