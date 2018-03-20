Названы самые популярные у россиян страны Евросоюза
По подсчетам Федеральной службы государственной статистики (Росстат), в прошлом году число туристических поездок в страны Евросоюза из России выросло на 25% по сравнению с 2016 годом, составив почти 40 миллионов.
По данным аналитического агентства ТурСтат, 12,2 миллиона из них пришлись на 10 самых популярных стран:
1. Финляндия, 3,333 млн турпоездок из России (+15%)*
2. Эстония, 1,728 млн. (+14%)
3. Польша, 1,230 млн. (+11%)
4. Германия, 1,229 млн. (+16%)
5. Испания, 929 тыс. (+18%)
6. Италия, 893 тыс. (+26%)
7. Кипр, 869 тыс. (+7%)
8. Греция, 856 тыс. (+10%)
9. Литва, 638 тыс. (-8%)
10. Чехия, 499 тыс. (+36%)
Турция, которая в 2018 году вернет себе абсолютное лидерство у российских туристов, не входит в страны Евросоюза.
*Изменение в 2017 году по сравнению с 2016 годом