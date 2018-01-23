  • В Золотом кольце России будет больше городов
    Переславль-Залесский Фото: Андрей Грачев
  • В Золотом кольце России будет больше городов
    церковь Иоанна Предтечи в Толчкове, Ярославль. Фото: Болдырева Лилия Владиленовна
  • В Золотом кольце России будет больше городов
    Ростов Фото: Александр Овчинников
  • В Золотом кольце России будет больше городов
    Ростов Фото: Марецкий Александр
  • В Золотом кольце России будет больше городов
    Надвратная церковь Рождества Иоанна Предтечи, Сергиев Посад. Фото: Анна Буданова
  • В Золотом кольце России будет больше городов
    Ризоположенская колокольня в Суздале. Фото: Наталья
Путешествия

В Золотом кольце России будет больше городов

Министерство культуры РФ открыло прием заявок от городов, желающих войти в состав туристического маршрута Золотое кольцо России. Критерии отбора — самые строгие.
Анастасия Баринова
23 января 2018 в 18:48

Автором названия знаменитого туристического маршрута стал журналист Юрий Бычков, совершивший в 1967 году путешествие по нескольким древнерусским городам и опубликовавший затем серию очерков, объединив их под рубрикой «Золотое кольцо».

  • В Золотом кольце России будет больше городов
В настоящее время в маршрут входят населенные пункты семи областей: Московской, Владимирской, Ивановской, Костромской, Ярославской, Рязанской и Калужской, притом две последних присоединились недавно — в 2015 и 2016 годах.

Одновременно существует список городов, претендующих на статус «золотых». Нередко туристические маршруты включают в себя Александров, Боголюбово, Гусь-Хрустальный, Дмитров, Калязин, Палех, Углич и другие.

В начале 2017 года Министерство культуры создало Совет по стандартизации маршрута Золотое кольцо. В число его задач входит утверждение бесспорного списка городов-участников. Первые свидетельства получили Сергиев Посад, Переславль-Залесский, Ростов, Ярославль, Кострома, Иваново, Суздаль и Владимир, а в дальнейшем затем список будет расширяться на 1 город в год. Министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский пояснил: «Это должна быть не просто большая честь — это должно быть профессиональное подтверждение наличия необходимой туристической инфраструктуры, логистики, соответствующего достойного и бережного отношения к сохранению объектов культурного наследия», — пояснил он.

Прием заявок начался 22 января. Среди дальнейших планов — получить сертификацию Совета Европы и подать заявку на включение в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Это должно привлечь больше внимания со стороны зарубежных туристов. В настоящее время по маршруту путешествует не более 5 млн человек в год.

Узнайте о самых интересных местах в России с точки зрения британских туристов.

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