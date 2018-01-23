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Переславль-Залесский Фото: Андрей Грачев
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церковь Иоанна Предтечи в Толчкове, Ярославль. Фото: Болдырева Лилия Владиленовна
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Ростов Фото: Александр Овчинников
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Ростов Фото: Марецкий Александр
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Надвратная церковь Рождества Иоанна Предтечи, Сергиев Посад. Фото: Анна Буданова
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Ризоположенская колокольня в Суздале. Фото: Наталья
В Золотом кольце России будет больше городов
Автором названия знаменитого туристического маршрута стал журналист Юрий Бычков, совершивший в 1967 году путешествие по нескольким древнерусским городам и опубликовавший затем серию очерков, объединив их под рубрикой «Золотое кольцо».в маршрут входят населенные пункты семи областей: Московской, Владимирской, Ивановской, Костромской, Ярославской, Рязанской и Калужской, притом две последних присоединились недавно — в 2015 и 2016 годах.
Одновременно существует список городов, претендующих на статус «золотых». Нередко туристические маршруты включают в себя Александров, Боголюбово, Гусь-Хрустальный, Дмитров, Калязин, Палех, Углич и другие.
В начале 2017 года Министерство культуры создало Совет по стандартизации маршрута Золотое кольцо. В число его задач входит утверждение бесспорного списка городов-участников. Первые свидетельства получили Сергиев Посад, Переславль-Залесский, Ростов, Ярославль, Кострома, Иваново, Суздаль и Владимир, а в дальнейшем затем список будет расширяться на 1 город в год. Министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский пояснил: «Это должна быть не просто большая честь — это должно быть профессиональное подтверждение наличия необходимой туристической инфраструктуры, логистики, соответствующего достойного и бережного отношения к сохранению объектов культурного наследия», — пояснил он.
Прием заявок начался 22 января. Среди дальнейших планов — получить сертификацию Совета Европы и подать заявку на включение в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Это должно привлечь больше внимания со стороны зарубежных туристов. В настоящее время по маршруту путешествует не более 5 млн человек в год.
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