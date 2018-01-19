130 лет журналу National Geographic: как менялись обложки
Ровно 130 лет назад — в январе 1888 года — в США было основано Национальное географическое общество (National Geographic Society). В сентябре того же года вышел первый номер National Geographic Magazine, разосланный 165 членам объединения.
Так выглядела обложка первого номера:
На протяжении почти двух десятков лет журнал оставался научным изданием с минимумом иллюстраций. Первые фотографии в журнале появились в 1905 году в репортаже из Тибета, но еще долгое время обложка оставалась лишь текстовой. Небольшие изображения стали печатать на обложке только в 1959 году.
В настоящее время научно-популярный иллюстрированный журнал ежемесячно получают около 40 миллионов человек по всему миру. А самой знаменитой обложкой за всю историю издания стал портрет афганской девушки.
В России журнал стал выходить в октябре 2003 года. Обложка первого российского номера выглядела так: