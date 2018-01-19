Путешествия

130 лет журналу National Geographic: как менялись обложки

Первый номер журнала National Geographic был выпущен в 1888 году. Ко «дню рождения» редакция выпустила видео, рассказывающее, как менялась обложка легендарного издания.
19 января 2018 в 17:24
  • 130 лет журналу National Geographic: как менялись обложки

Ровно 130 лет назад — в январе 1888 года — в США было основано Национальное географическое общество (National Geographic Society). В сентябре того же года вышел первый номер National Geographic Magazine, разосланный 165 членам объединения.

Так выглядела обложка первого номера:

NationalGeographic_1263108.jpg

На протяжении почти двух десятков лет журнал оставался научным изданием с минимумом иллюстраций. Первые фотографии в журнале появились в 1905 году в репортаже из Тибета, но еще долгое время обложка оставалась лишь текстовой. Небольшие изображения стали печатать на обложке только в 1959 году.


В настоящее время научно-популярный иллюстрированный журнал ежемесячно получают около 40 миллионов человек по всему миру. А самой знаменитой обложкой за всю историю издания стал портрет афганской девушки.

В России журнал стал выходить в октябре 2003 года. Обложка первого российского номера выглядела так:

COVER.10.03.jpg

Тоже интересно

Лучшие материалы 2017 года в «National Geographic Россия»: выбор главного редактора журнала

Обсудить
СМИ2
Ученые обнаружили на Алтае неизвестное ранее живое существо (фото)
Ученые обнаружили на Алтае неизвестное ранее живое существо (фото)
Тоже интересно
Лучшие фотографии читателей за 2017 год
Лучшие фотографии читателей за 2017 год
Спецпроект
Домбай и Архыз: последний маршрут в «Природе драйва»!
Домбай и Архыз: последний маршрут в «Природе драйва»!