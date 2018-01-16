Саудовская Аравия облегчит правила въезда для женщин
В настоящее время Саудовская Аравия выдает только транзитные, студенческие, рабочие, деловые и гостевые визы (посещение родственников), а также групповые визы для паломников, совершающих хадж в Мекку. В 2013 году впервые в своей истории страна объявила о планах по выдаче туристических виз. Правительственная программа направлена на приток дополнительных средств в бюджет на фоне падения цен на нефть. Несмотря на это, она встретила волну критики, и до недавнего времени ее судьба оставалась неясной.
Однако в 2016 году наследный принцу Мухаммед ибн Наиф Аль Сауд заверил, что визы туристам выдаваться все-таки будут, притом подать заявку можно будет онлайн уже в ближайшее время. Сама виза будет электронной, однократной и действительной 30 дней.
Еще одно нововведение распространяется на женщин: если раньше для них обязательным было сопровождение в поездке родственником мужского пола, то теперь это ограничение касается только путешественниц младше 25 лет. Женщины более старшего возраста хоть и могут поехать без мужа или брата, права самостоятельного передвижения по стране не получили: туристические визы им будут выдаваться только в составе тура, организованного аккредитованным агентством.
Всем обладателям туристических виз будет запрещено посещение священных городов ислама — Мекки и Медины. Попасть туда можно в качестве паломника по другой категории визы.