Детям разрешат ездить в поездах без взрослых
Федеральная пассажирская компания (ФПК, «дочка» РЖД) готовится внести ряд изменений в принципы работы. В частности, детям старше 10 лет уже в этом году может быть разрешено ездить поездами дальнего следования без сопровождения взрослых. По прибытии на станцию назначения проводник должен будет передать ребенка доверенному лицу.
На авиатранспорте самостоятельные путешествия детей практикуются давно, тогда как в поезд ребенка без взрослых не пустят. Родители могут отправлять детей на отдых или соревнования только в составе организованных групп. «Мы сейчас изучаем опыт других перевозчиков по сопровождению», — сообщил глава ФПК Петр Иванов.
Среди других предстоящих нововведений — увеличение глубины продаж железнодорожных билетов: их можно будет купить за 120 дней на те поезда, по которым не планируется изменение расписания. В настоящее время продажа ведется за 90 дней до поездки, но только около 3,5% билетов продается в период от 61 до 90 дней. Новшество может коснуться, например, фирменного поезда «Красная стрела», который много лет ходит по одному и тому же графику из Москвы в Санкт-Петербург и обратно.
Сами поезда должны быть модернизированы. В течение 2018 года 11 тысяч вагонов оборудуют трапами, которые облегчают выход и посадку, особенно с колясками или тяжелым багажом. В 2017 году такими трапами было оборудовано 1403 вагона фирменных поездов. Появится больше розеток для подзарядки телефонов. По итогам 2017 года 30 процентов вагонов уже их имеют в каждом купе. А для тех, кто забыл в поезде какие-либо вещи, вскоре будет выпущено специальное приложение для их поиска.
Наконец, в вагонах должно стать больше порядка. Уже сейчас ФПК ведет свои черные списки пассажиров. В них попадают люди, чьи правонарушения на железнодорожном транспорте были зафиксированы поездными бригадами совместно с представителями МВД. В отличие от авиатранспорта, где хулиганам продавать билеты не будут, на поезде такой пассажир поехать сможет, однако во время поездки лицо из черного списка будет находиться под пристальным вниманием всей поездной бригады. Для сопровождения поезда даже могут быть приглашены представители полиции.