  • 2017 год стал самым успешным для туриндустрии за 7 лет
    Центр Цзилуна регулярно заполнены туристами. Фото: Pixabay
  • 2017 год стал самым успешным для туриндустрии за 7 лет
    Римский фонтан Треви в окружении туристов. Фото: Pixabay
Путешествия

2017 год стал самым успешным для туриндустрии за 7 лет

Наибольший прирост турпотока показали европейские страны и Африка, следует из отчета Всемирной туристской организации ООН (UNWTO).
Интерфакс
15 января 2018 в 18:59

В минувшем году общемировое число туристов составило 1,322 миллиарда человек. Это самый высокий показатель за последние семь лет.

«По сравнению с 2016 годом количество туристов в целом увеличилось на 7%. Наибольший рост (+8%) показали европейские страны и Африка. Всего в Европу в 2017 году приехало порядка 671 млн человек, при этом Африку посетили рекордные для этого региона 62 млн туристов», — говорится в сообщении.

Также увеличился турпоток в Азиатско-Тихоокеанский регион (+6%) — 324 млн посетителей в 2017 году, на Ближний Восток (+5%) — 58 млн и в Северную и Южную Америку (+3%) — 207 млн туристов.

«Рост турпотока в 2017 году связан с общемировым экономическим подъемом, а также с восстановлением спроса на туристических рынках Бразилии и России после многолетнего спада», — отмечают в организации.
По данным UNWTO, в 2018 году положительная тенденция сохранится и турпоток вырастет еще на 4−5%.

Полный отчет UNWTO можно посмотреть здесь.

Тоже интересно

Замерзшие водопады Хорватии: круговая панорама в разрешении 8K

Обсудить
СМИ2
Крупнейшие животные, в существование которых сложно поверить (фото)
Крупнейшие животные, в существование которых сложно поверить (фото)
Тоже интересно
Охота снежного барса: редкие фото
Охота снежного барса: редкие фото
Как выглядела «ведьма», погибшая 313 лет назад
Как выглядела «ведьма», погибшая 313 лет назад