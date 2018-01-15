2017 год стал самым успешным для туриндустрии за 7 лет
В минувшем году общемировое число туристов составило 1,322 миллиарда человек. Это самый высокий показатель за последние семь лет.
«По сравнению с 2016 годом количество туристов в целом увеличилось на 7%. Наибольший рост (+8%) показали европейские страны и Африка. Всего в Европу в 2017 году приехало порядка 671 млн человек, при этом Африку посетили рекордные для этого региона 62 млн туристов», — говорится в сообщении.
Также увеличился турпоток в Азиатско-Тихоокеанский регион (+6%) — 324 млн посетителей в 2017 году, на Ближний Восток (+5%) — 58 млн и в Северную и Южную Америку (+3%) — 207 млн туристов.
«Рост турпотока в 2017 году связан с общемировым экономическим подъемом, а также с восстановлением спроса на туристических рынках Бразилии и России после многолетнего спада», — отмечают в организации.
По данным UNWTO, в 2018 году положительная тенденция сохранится и турпоток вырастет еще на 4−5%.
Полный отчет UNWTO можно посмотреть здесь.