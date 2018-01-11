Вступили в силу новые правила пересечения российско-украинской границы
Возможность въезда на Украину по российскому внутреннему паспорту была отменена еще в 2015 году. Спустя два года был принят закон, согласно которому с 1 января 2018 года при пересечении украинской границы граждане 70 государств, включая Россию, должны предоставлять биометрические данные. Таким образом завершилась практика въезда по заграничному паспорту старого образца, которые до сих пор выдаются в России. Кроме того, на погранпункте гостя Украины могут попросить оставить отпечатки пальцев.
Несмотря на то, что Украина перестала быть направлением массовых турпоездок, Федеральное агентство по туризму напомнило о новых правилах. Еще одним нововведением 2018 года стала обязательная «регистрация места жительства или пребывания на территории Украины иностранцев».
По данным Госпогранслужбы, за первые сутки 2018 года границу пересекло более 3,3 тысяч иностранцев из категории, подлежащей биометрическому контролю. Более половины из этого числа (почти 1,9 тыс.) — граждане России. Каких-либо проблем на границе не зафиксировано.
Узнайте о лучших зимних курортах России.