Путешествия

На высоком старте: главные зимние курорты России

Сколько ни корми любителей горных лыж пляжами и пальмами, они всё равно только на горы смотрят. National Geographic Traveler рассказывает о главных зимних курортах России.
Елена Воднева
11 января 2018 в 14:02
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  • На высоком старте: главные зимние курорты России
    Фото: Lori / LEGION MEDIA

Гора Морозная

Камчатский край

Склоны с бугелями в пригородах Петропавловска-Камчатского нужны разве что для акклиматизации после длительного перелёта. Чтобы раскататься, лучше выбирать гору Морозная — там единственная в этих краях креселка и несложный фрирайд между корявыми розоватыми берёзами. Камчатка — главное в России место для хели­ски, уже пару десятилетий привлекающее самых продвинутых лыжников планеты. Полуостров буквально утыкан коническими сопками, по зиме покрытыми снегом. Но забираться в дикую глушь не обязательно — даже неподалёку от Петропавловска-Камчатского можно съехать в кратер активного вулкана или на обледенелый пляж Тихого океана. С середины апреля, когда завершается сезон хелиски, и до начала июня на Камчатке устраивают ски-туры. А пять лет назад появилась и комбинация «­сейлинг-бэккантри» — когда к началу лыжного подъёма в горы доставляют на парусном катамаране.

Трассы: гора Морозная — 6 км, перепад — 774 м

Сезон: декабрь-май

Ски-пасс: подъёмник на гору Морозная — от 1000 руб. за день; день хелиски — от 35 000 руб.

Как добраться: прямые рейсы «Аэрофлота» до Петропавловска-Камчатского (Елизово), дальше — на такси или вертолётом до базы.

Особенности: непогода может длиться несколько дней, особенно в январе и феврале, а вариантов апре-ски не так много. Лучше приезжать недели на две и с проверенными друзьями.

Совет: обязательно искупайтесь в термальных источниках — диких или на базах отдыха. Зимой популярны термы в долине реки Паратунка.

Архыз

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Статья опубликована в журнале National Geographic Traveler (№62, ноябрь 2017 — январь 2018).
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