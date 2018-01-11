На высоком старте: главные зимние курорты России
Гора Морозная
Камчатский край
Склоны с бугелями в пригородах Петропавловска-Камчатского нужны разве что для акклиматизации после длительного перелёта. Чтобы раскататься, лучше выбирать гору Морозная — там единственная в этих краях креселка и несложный фрирайд между корявыми розоватыми берёзами. Камчатка — главное в России место для хелиски, уже пару десятилетий привлекающее самых продвинутых лыжников планеты. Полуостров буквально утыкан коническими сопками, по зиме покрытыми снегом. Но забираться в дикую глушь не обязательно — даже неподалёку от Петропавловска-Камчатского можно съехать в кратер активного вулкана или на обледенелый пляж Тихого океана. С середины апреля, когда завершается сезон хелиски, и до начала июня на Камчатке устраивают ски-туры. А пять лет назад появилась и комбинация «сейлинг-бэккантри» — когда к началу лыжного подъёма в горы доставляют на парусном катамаране.
Трассы: гора Морозная — 6 км, перепад — 774 м
Сезон: декабрь-май
Ски-пасс: подъёмник на гору Морозная — от 1000 руб. за день; день хелиски — от 35 000 руб.
Как добраться: прямые рейсы «Аэрофлота» до Петропавловска-Камчатского (Елизово), дальше — на такси или вертолётом до базы.
Особенности: непогода может длиться несколько дней, особенно в январе и феврале, а вариантов апре-ски не так много. Лучше приезжать недели на две и с проверенными друзьями.
Совет: обязательно искупайтесь в термальных источниках — диких или на базах отдыха. Зимой популярны термы в долине реки Паратунка.
Архыз
Карачаево-Черкесия Читать далее
Активно развивающийся курорт на Северном Кавказе обещает в скором будущем стать горнолыжным направлением, способным выдержать конкуренцию с Европой. Он ориентирован на семейный отдых: трассы ухоженные, несложные, есть детский городок и чуть ли не ежедневная анимация. А пока дети улучшают технику катания по австрийской методике под присмотром инструкторов, взрослые могут устроить себе запоминающееся приключение — отправиться на фрирайд по лесу с гидом, пройти на сплитборде нераскатанную часть горы или вообще улететь на вертолёте в альпийскую зону и покататься на ледниках.
Фото: Lori / LEGION MEDIA
Трассы: 14 км, перепад — 1815 м
Сезон: середина декабря — середина апреля
Ски-пасс: от 6000 руб. за неделю
Как добраться: прямые рейсы «Аэрофлота», S7 и «Уральских авиалиний» до Минеральных Вод, дальше 210 км на такси или автобусе.
Особенности: отелей на курорте немного, так что в сезон они быстро заполняются. В таких случаях хороший вариант — остановиться в самом посёлке Архыз, от которого до горы — четверть часа езды.
Совет: на вечерней экскурсии в местной обсерватории РАН можно разглядывать звёзды в телескоп.
Подробности: arhyz-resort.ru
Красная Поляна
Краснодарский край
В преддверии Олимпиады в Красной Поляне появился кластер из нескольких крупных курортов. «Роза Хутор» — рекордсмен по площади зоны катания. Трассы не всегда в идеальном состоянии, зато много опций для фрирайда с удобным выкатом к подъёмнику. «Газпром» часто воспринимают как место VIP-катания, но именно здесь хорошо учиться новичкам. Трассы удобно сгруппированы по секторам, самые крутые — G и F. Вот-вот откроются после реконструкции склоны старейшего курорта «Альпика-Сервис», который теперь тоже принадлежит «Газпрому». Наконец, «Горки Город» подходит для семейного отдыха, неудобны только узкие извилистые спуски в верхней части курорта. Людей здесь меньше всего, но после снегопада стекаются фрирайдеры. В этом году наконец-то должен появиться единый ски-пасс на всю Поляну.
Фото: Lori / LEGION MEDIA
Трассы: «Роза Хутор» — 102 км, перепад — 1534 м; «Газпром» — 21 км, перепад — 890 м; «Горки Город» — 29 км, перепад — 1380 м
Сезон: конец декабря — апрель
Ски-пасс: «Роза Хутор» — от 14 500 руб. за неделю; «Газпром» — от 8650 руб. за неделю; «Горки Город» — от 2000 руб. за день
Как добраться: прямые рейсы «Аэрофлота», S7 и «Уральских авиалиний» до Адлера, дальше 40 км на такси, «Ласточке» или автобусе.
Особенности: вечернее катание есть на всех курортах, но самая большая зона — на «Газпроме».
Совет: благодаря удобным трансферам добраться можно очень быстро — отличный вариант для поездки на уик-энд.
Подробности: rosaski.com, polyanaski.ru, gorkygorod.ru
Приэльбрусье
Кабардино-Балкария
Харизматичный Эльбрус — самая высокая гора в Европе — может похвастать одной из длиннейших в России трасс (5650 метров) и сногсшибательными видами на пики Кавказского хребта. Ради них стоит уговорить прокатиться на гондоле даже людей с боязнью высоты. Канатки здесь современные — пару лет назад рядом с древней креселкой была построена третья очередь с кабинками до станции «Гара-Баши» (3847 метров). Растёт количество и качество трасс, а любители офписта теперь намного быстрее добираются к бескрайним снежным полям и скалистым кулуарам. Соседний Чегет — место культового фрирайда для избранных, в последнее время всё больше людей интересуются ски-турами и осваивают ущелья Адыл-Су и Адыр-Су.
На снимке: райдер Александр Байдаев
Фото: Дарья Стеценко
Трассы: Эльбрус — 15,4 км, перепад — 1497 м; Чегет — 9,5 км, перепад — 1140 м
Сезон: декабрь-май
Ски-пасс: Эльбрус — от 14 100 руб. за неделю; Чегет — от 800 руб. за день
Как добраться: прямые рейсы «Аэрофлота», S7 и «Уральских авиалиний» до Минеральных Вод, дальше 180 км на такси или автобусе.
Особенности: не стоит всерьёз воспринимать заявленное отелями количество звёзд.
Совет: из посёлка Терскол можно прогуляться к нарзанным ключам или съездить на термальные источники Гедуко.
Подробности: resort-elbrus.ru
Хибины
Мурманская область
В Кировске у подножия Хибин два курорта. «Большой Вудъявр» с широкими склонами предпочтителен для семейного катания. Комплекс «Кукисвумчорр» (его ещё называют «25-й км») меньше, тут всего три бугеля и шесть довольно крутых и узких трасс. Его любят фрирайдеры — с верхней точки пешком, на снегоступах или ски-туре можно уйти довольно далеко. Для катания вне трасс также хороши склоны массивов Тахтарвумчорр и Юкспорр. В Заполярье велики шансы увидеть северное сияние — ждите ясной морозной погоды и магнитных бурь.
Фото: Андрей Ковлягин
Трассы: «Большой Вудъявр» — 35 км, перепад — 550 м; «Кукисвумчорр» — 10 км, перепад — 520 м
Сезон: конец ноября — середина мая
Ски-пасс: «Большой Вудъявр» — от 6100 руб. за неделю; «Кукисвумчорр» — от 6900 руб. за неделю
Как добраться: прямые рейсы «Северстали» или поезд до города Апатиты, дальше 16 км до Кировска на такси.
Особенности: зимой приходится кататься в сумраке, с марта, наоборот, постоянно светит солнце (защитный крем обязателен).
Совет: рядом с «Большим Вудъявром» расположен верёвочный Norway Park, где можно прокатиться на скоростных зиплайнах длиной 180 м.
Подробности: bigwood.ru, 25chorr.ru
«Горный Воздух»
Сахалинская область
Гора Большевик — не самая высокая точка Сахалина, зато на её вершину из Южно-Сахалинска проложена современная гондольно-кресельная дорога. Трассы курорта «Горный воздух» неплохие, но пока качество их подготовки оставляет желать лучшего. Во второй половине марта здесь проводят ряд лыжных соревнований, в том числе этап Кубка Дальнего Востока. В остальное время развлекают туристов: квесты, снежные флешмобы, карнавалы, праздники — чуть ли не каждую неделю. Что касается фрирайда, то доступный от подъёмника лес раскатывают быстро, а ски-туры несколько омрачает частая смена погоды и непредсказуемое состояние снежного покрова.
Фото: Lori / LEGION MEDIA
Трассы: 25 км, перепад — 495 м
Сезон: конец декабря — начало апреля
Ски-пасс: от 8000 руб. за неделю
Как добраться: прямые рейсы «Аэрофлота» и S7 до Южно-Сахалинска, дальше 10 км до города на такси.
Особенности: из-за вероятности циклонов, планируя поездку, оставляйте несколько дней про запас.
Совет: курорт находится рядом с городом, и катание можно сочетать с посещением музеев — например, художественного и краеведческого. Также в окрестностях Южно-Сахалинска находится несколько бальнеологических санаториев.
Подробности: ski-gv.ru
«Абзаково» и «Металлург-Магнитогорск»
Башкортостан
Эти небольшие курорты в Башкирии хороши в первую очередь для тех, кто живёт недалеко, хотя сюда приезжают и спортсмены-горнолыжники, в том числе сборная России. Трассы для слалома и слалома-гиганта сертифицированы Международной федерацией лыжного спорта (FIS), имеется и спуск для могула. Подъёмники здесь бугельные, но шустрые, ежегодно на склонах строят сноупарк, есть вечернее катание. По многодневному ски-пассу можно попасть в горнолыжный центр «Банное» (он же «Металлург-Магнитогорск»), который расположен в 25 километрах от «Абзаково», его плюс — комфортный гондольный подъёмник.
Фото: Lori / LEGION MEDIA
Трассы: «Абзаково» — 16 км, перепад — 320 м; «Металлург-Магнитогорск» — 10 км, перепад — 450 м
Сезон: ноябрь-май
Ски-пасс: «Металлург-Магнитогорск» — от 9800 руб. за неделю; «Абзаково» — от 4500 руб. за три дня
Как добраться: прямыми рейсами «Аэрофлота» и «ЮТэйр» до Магнитогорска, дальше 60 км на такси или автобусе.
Особенности: под тренировки спортсменов или соревнования могут закрыть часть трасс «Абзаково». На «Металлурге» же бывает очень ветрено.
Совет: на озере Банное зимой предлагают подлёдную рыбалку — можно выловить сига или щуку.
Подробности: abzakovo.com, ski-bannoe.ru
Шерегеш
Кемеровская область
Первый бугель появился на склоне горы Зелёная в Горной Шории несколько десятков лет назад. В последние годы скорость и масштаб обновления инфраструктуры впечатляют: тут то и дело появляются новые трассы и подъёмники — например, открытием предстоящего сезона должна стать креселка на горе Утуя. Всё больше осваивается и массив Мустаг, хотя пока что туда возят на снегоходах. Шерегеш, или попросту Геш, любят фрирайдеры: из-за низких температур снег долго не слёживается и остаётся мягким, а рельеф таков, что лавины весьма редки. К концу сезона начинает припекать солнце, и все веселятся уже в пределах трасс: во время GrelkaFest ставят рекорды Гиннесса по массовому спуску в купальниках, участвуют в конкурсе красоты и раскрашивают друг друга во время праздника Холи.
Фото: Lori / LEGION MEDIA
Трассы: 36 км, перепад — 680 м
Сезон: ноябрь-апрель
Ски-пасс: от 1400 руб. за день за «Каскад» и Сектор Е. Учитывайте, что подъёмники принадлежат разным компаниям, поэтому, если хочется использовать все возможности курорта, придётся приобретать несколько билетов.
Как добраться: прямые рейсы «Аэрофлота» и S7 до Новокузнецка, дальше 165 км на такси или автобусе.
Особенности: морозы здесь стоят сухие, но начиная с -25 °C кататься некомфортно даже в пуховике. Фрирайдерам стоит помнить об опасности провалиться в «снежный колодец» — яму с рыхлым снегом у ствола дерева.
Совет: на курорте организуют дневное внетрассовое катание в долинах рек Тельбес и Викторьевка с трансфером на ратраках.
Подробности: sheregesh.su
Домбай
Карачаево-Черкесия
Курорт с богатейшим советским наследием, к сожалению, развивается не так быстро, как его соседи на Кавказе. За последние годы здесь открыли много новых отелей и ресторанов и построили канатку из трёх очередей, но по-прежнему нет единого билета на подъёмники, состояние трасс бывает таким, что лучше оставить оборудование дома и всё брать напрокат, а в праздники всюду толпы. Недостатки отчасти компенсируются сказочной природой — Домбай находится в центре заросшего величественными пихтами Тебердинского заповедника с его лечебным воздухом. С хребта Мусса-Ачитара, откуда начинаются трассы, открывается панорама пиков и отрогов Кавказского хребта. Немало здесь возможностей и для ски-туров — маршрутов хватит на пару недель.
Фото: Lori / LEGION MEDIA
Трассы: 22 км, перепад — 1380 м
Сезон: середина декабря — середина апреля
Ски-пасс: от 8100 руб. за неделю за новые подъёмники, на других по старинке собирают за каждый подъём.
Как добраться: прямые рейсы «Аэрофлота», S7 и «Уральских авиалиний» до Минеральных Вод, дальше 250 км на такси или автобусе с пересадкой.
Особенности: вся инфраструктура расположена на одном пятачке, и от любой гостиницы до подъёмника — максимум 10 минут ходьбы.
Совет: не так далеко от Домбая находится Сентинский храм X века, к нему устраивают экскурсии.
Подробности: dombaj.ru
Белокуриха
Алтайский край
Горнолыжный комплекс «Благодать» в предгорьях Алтая стоит рассматривать лишь как приятное дополнение к оздоровительному курорту «Белокуриха» с его целебными радоновыми водами. Гора Церковка считается местом силы — наверху сгрудились причудливые скалы, одна из которых действительно похожа на храм. На здешних склонах хорошо новичкам — не ждите крутых уклонов и ровного «вельвета», к тому же в будни открыты лишь две трассы. Зато вокруг прекрасная девственная природа, а в воздухе содержится чуть ли не вдвое больше полезных лёгких аэроионов, чем в швейцарском Давосе.
Фото: Lori / LEGION MEDIA
Трассы: 7 км, перепад — 554 м
Сезон: декабрь-март
Ски-пасс: от 1000 руб. за день
Как добраться: прямые рейсы «Аэрофлота», S7 и «Уральских авиалиний» до Барнаула или поезд до Бийска, дальше 210 км или 65 км (соответственно) на автобусе.
Особенности: на Белокурихе бывает так холодно, что даже не включают подъёмники. Но не забывайте, что это бальнеологический курорт, так что освободившееся от катания время можно потратить на радоновые ванны.
Совет: отдыхающим предлагают экскурсии на воздушном шаре, параплане и вертолёте.
Подробности: blagodat22.ru
Фрирайд без подъёмников
Мамай, Бурятия
До шести метров снега за сезон и нескучный рельеф делают Мамайское ущелье культовым направлением для неприхотливых фрирайдеров. Условия спартанские: проживание в домиках-приютах или утеплённых палатках, в гору подниматься на лыжах или сплитборде. По выходным собирается весёлая байкальская тусовка, а вот в будни малолюдно. И с мобильной связью здесь туго.
Лужба, Кемеровская область
Главное бэккантри-место нагорья Кузнецкий Алатау привлекает людей особенных. Тех, что готовы добираться самолётом, а затем поездом и электричками, переправляться через Томь на катамаране или пешком по льду и идти на лыжах до изб-приютов, не все из которых электрифицированы. И получить в награду таёжную уединённость, звенящую тишину и море отменного снега.
Приисковый, Хакасия
Раньше в этой части Хакасии добывали золото, теперь по дорогам, оставшимся на горе с тех времён, раскатывают ратраки с любителями фрирайда. Снег здесь особенно пушист и обилен, сезон длится с середины октября до лета. В день, если уровень катания участников вашей группы одинаково хорош, можно до 15 раз проехать по целинным полям, правда, не очень длинным.
Даван, Иркутская область
Метеостанция, где можно ночевать в отапливаемом вагончике, — прямо на перевале в 500 километрах от Иркутска. В основном тут спускаются с двух гор — Северобайкальской и Ленинградской, подниматься же можно пешком или на ратраке. Вершин в окрестностях столько, что есть шансы сделать первоход в каком-нибудь кулуаре. Уклон — до 50 градусов, опасность лавин. Берите гида!
Лучшие сноупарки
«Роза Хутор», Краснодарский край
Раньше всех открывается мини-парк для новичков в Горной Олимпийской деревне. Сноупарк у слияния трасс «Лесной прыжок» и «Б-52» посложнее: трамплины разной высоты, перила, боксы. Лесной THE STASH, спроектированный самим Джейком Бёртоном, хорош после снегопада. Позже всех, в апреле, появляется сноупарк для продвинутых на высоте 1600 метров. В следующие пять лет там будет проходить главный российский сноуборд-фест Quiksilver New Star Camp, собирающий лучших райдеров из России, США и Европы и традиционно заканчивающийся мега-вечеринкой на склоне.
«Солнечная долина», Челябинская область
Для фристайла не нужны крутые склоны. Гора Известная в десяти километрах от Миасса хоть и невелика (574 метра), но заслужила добрую славу. Трассы для ски-кросса, слоупстайла и труба для хафпайпа построены в соответствии с мировыми стандартами, поэтому там соревнуются российские спортсмены. А в начале марта 2018 года этот горнолыжный комплекс во второй раз станет местом борьбы скикроссеров за Кубок мира FIS по фристайлу. Любителям тоже выпадает шанс показать себя — в феврале на одной из фигур малого парка проходит фан-контест Game of Grab с призовым фондом 50 000 рублей.
«Бобровый лог», Красноярский край
Фан-парку в черте Красноярска на отрогах Восточных Саян в прошлом сезоне исполнилось десять лет. Больше половины из 14 трасс сертифицированы FIS, и курорт принимает этапы всероссийских соревнований по могулу, скикроссу и слоупстайлу. В 2017 году также были любительские соревнования среди лыжников и бордеров Fun Cup Slope Style. Свою порцию адреналина можно получить и без прыжков с фигур: в «Бобровом логе» — самый большой в Европе аттракцион «Родельбан». Устремляясь вниз по рельсам протяжённостью 3,4 километра, его тележка развивает скорость до 45 км/ч.
«Золотая долина», Ленинградская область
Небольшой холм у посёлка Коробицыно заслуживает того, чтобы ездить туда хотя бы из Санкт-Петербурга. В парке есть линии как для новичков, так и для профи. Фигуры качественные, немецкие, а обслуживающие парк шейперы катаются здесь сами. Приятный бонус — исполинских размеров аэроподушка (405 кв. м) для отработки прыжков с трамплина. Для пущей безопасности можно взять индивидуальное занятие или курс в «Академии Экстрима». Идеальная форма местного хафпайпа позволяет проводить состязания и чемпионаты по этому виду фристайла. Снег не тает до майских праздников.