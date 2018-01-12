Фестиваль снега и льда в Харбине — самое яркое событие зимы
Столица китайской провинции Хэйлунцзян, город Харбин на несколько недель зимой становится самым популярным туристическим направлением в стране. На площади около 800 тыс. м² 10 000 специалистов из разных стран мира строят десятки скульптур изо льда, распределяя их по различным тематическим зонам.
В этом году акцент сделан на главные рукотворные достопримечательности планеты. Среди прочих объектов можно увидеть пекинский Храм Неба, тайский храм Ват Пхракэу и московскую Красную площадь. Самая длинная скульптура была создана в 2007 году; ее длина составляла 250 метров. Рекорд для самой высокой — 45 метров.
На строительство «замороженной страны чудес» уходит около 180 000 кубометров льда, который добывается из реки Сунгари. Скульптуры изготавливаются при помощи лазеров и других современных инструментов, при этом нередко используются и традиционные методы обработки льда.
Официально фестиваль начинается 5 января и длится до 25 февраля, но чаще всего, если позволяет погода, экспонаты можно увидеть уже с конца декабря и до начала марта. Средняя температура зимой в Харбине составляет −16,8 °C, опускаясь ночью до −38,1 °C. Это не останавливает желающих увидеть своими глазами необычные произведения искусства: ежегодно праздник привлекает от 10 до 15 миллионов человек.
В этом году Международный фестиваль снега и льда в Харбине проводится уже в 34-й раз. Помимо осмотра необычных строений, посетителям предлагаются различные занятия для всей семьи: танцы, зимняя рыбалка, катание на лыжах и санках, купание в проруби и многое другое: в общей сложности более ста мероприятий в сфере туризма, культуры, моды, торговли, экономики и спорта.
Наряду с японским снежным фестивалем в Саппоро, канадским карнавалом в Квебеке и норвежским лыжным фестивалем, это крупнейшее зимнее событие в мире.