Вольный город: путеводитель по Берлину от NG Traveler
Отыскать следы прошлого
Штефани Крюгер, гид
Чтобы лучше понять, как прошлое города живёт в его настоящем, советую отправиться в район Митте. И внимательно смотреть под ноги, отыскивая вмонтированные в брусчатку перед домами квадратные металлические таблички с именами депортированных или отправленных в лагеря евреев, гомосексуалов и всех неугодных фашистскому режиму (например, на Sophienstrasse, 6). Это часть европейского проекта Stolpersteine («Камни преткновения»), который придумал уроженец Берлина художник Гунтер Демниг. Отсюда рукой подать до церкви Софиенкирхе — в ней в 1964 году выступал Мартин Лютер Кинг, а кругом на домах до сих пор остались щербины от советских снарядов. Встретите по дороге крупного белого кота — считайте, город вас принял: это Оскар, местная достопримечательность. Рядом — классный магазин KONK с вещами локальных дизайнеров и жемчужина района, клуб Clärchens Ballhaus. Днём здесь тишь да гладь — во дворе пьют пиво и жуют пиццу, в залах идут уроки танго, а вот вечером он превращается в одно из лучших танцевальных мест города. Правда, есть нюанс. Для местных это само собой разумеется, а вот приезжие могут по незнанию попасть впросак: если вы остались здесь после полуночи, предполагается, что вас интересуют не только танцы, но и поиск пары, пусть даже всего на несколько часов.
Попробовать город на вкус
Мориц Микалеф, PR-специалист
Исследовать Берлин насухую — затея так себе, так что первым делом советую пропустить пару кружек в пивоварне Lemke am Alex, переделанной из старой станции наземного трамвая S-Bahn. Страна у нас по части пива традиционная, так что крафтовые веяния приживались не без труда, зато теперь сюда ходит полгорода. Внизу очень уютный зальчик с кожаными креслами и витриной, где выставлены коллекционные бутылки, а если сесть на улице, будет видна построенная в 1960-х телебашня. Она задумывалась как символ мощи ГДР, но солнце отражается в её верхних окнах громадным крестом — в западной части города этот факт служил неиссякаемым поводом для шуток насчёт природы верховной власти. Ещё обязательно нужно сходить на турецкий рынок на набережной Майбахуфер, который устраивают каждые вторник и пятницу. Это не просто горы овощей и фруктов, а сердце мультикультурного Берлина.
Пойти в гору
Аня Микулла, PR-менеджер VisitBerlin
Мало кто из туристов знает, но у Берлина есть собственная вершина — Тойфельсберг, то есть Чёртова гора. Она вообще-то насыпная и не слишком высокая, всего-то 120 метров — во время холодной войны там стояла американская радиолокационная станция (Teufelsseechaussee, 10). Но если забраться туда затемно, рассвет над городом вы запомните на всю жизнь. Беспроигрышный вариант для свидания — варьете Chamäleon. Построенное архитектором Августом Энделем здание с хитрым стеклянным фасадом прячется во дворе, а внутри атмосфера, кажется, не изменилась с 1920-х: полутьма, красный бархат, деревянная барная стойка (коктейли здесь отличные) и маленькие столики перед сценой, на которой до февраля будет идти цирковое представление Parade. Тем, кто хочет увезти атмосферу Берлина с собой, прямой путь в ателье Frau Tonis. Хозяйка назвала его в честь бабушки и делает десятки видов духов с местным характером: у Linde Berlin аромат цветущей липы — будто гуляешь по бульвару Унтер-ден-Линден в начале лета, Violet посвящён фиалкам, которые обожала Марлен Дитрих, а Bogota назван по имени отеля в Шарлоттенбурге, где располагалось фотоателье YVA — в нём начинал Хельмут Ньютон.
Фото: Sime / Vostock Photo
Заняться шопингом
Юлиус Вайланд, скульптор
Универмаг KaDeWe — рай для шопоголиков. Здесь хороший выбор и премиальных, и относительно демократичных марок, но я рекомендую начинать с верхнего этажа. Назвать его фудкортом — преуменьшение: это храм еды, где можно и перекусить, и красиво поужинать с видом на город. Обратите внимание на стойку датской марки Lakrids — тут собраны десятки видов лакрицы: солёная, с малиновым вкусом, в шоколаде. А главный по концептуальному шопингу — универмаг Bikini, новое урбанистическое пространство с полами из типичной берлинской тротуарной плитки, балками характерного шалфейного оттенка, как у городских мостов, и глядящим прямо на обезьяний вольер городского зоопарка панорамным окном. Из магазинов не пропустите Mykita — берлинскую марку очков — и мультибренды AM+ и LNFA. Дверь в дверь с Bikini расположен одноимённый отель с интерьерами как из фильмов Уэса Андерсона. На его десятом этаже одна из лучших питейных точек столицы — бар Monkey с пёстрыми подушками, ближневосточными закусками и опять же панорамным окном, откуда зоопарк виден уже целиком — ты будто между небом и землёй. В двух шагах отсюда стоит оплот Берлинале - исторический кинотеатр Zoo Palast. Если пройти ещё немножко, увидите невысокое здание, где после войны был «Американский дом» — культурный центр США, а теперь располагается авторитетный фонд поддержки фотографии С/O с образовательным центром и галереей.
Культурно обогатиться
Руфина Валери Вальски, основательница Berlin Art Guide
Хороший вариант для знакомства с берлинской арт-сценой — отправиться в фонд Daimler Art Collecton. С 1977 года правление автоконцерна собирает здесь современное искусство в диапазоне от Энди Уорхола до Христо Явашева, часто обновляя экспозицию. До войны в этом здании был винный магазин, и в ходе боёв он единственный уцелел — у работников фонда есть чёрно-белое фото, на котором дом торчит посреди чистого поля. Уже потом его восстановили при участии Ренцо Пиано, который застраивал и сам район, сделав его супермодным. Рядом, на Маттейкирхплац, стоят шедевры органической архитектуры за авторством Ганса Шаруна — филармония и зал камерной музыки, они входят в состав так называемого Культурфорума, к которому принадлежит и Новая национальная галерея по проекту Миса ван дер Роэ. Сама Потсдамерштрассе, которая в 1920-х была улицей борделей и варьете, продолжает хранить богемный дух. Сейчас здесь множество галерей — например, Galerie Michael Janssen. Без подсказки вы вряд ли свернёте во двор, где раньше была редакция и типография газеты Tagesspiegel — теперь это один из самых значимых арт-кластеров города с галереями Blain/Southern в огромном пространстве, где раньше стояли печатные станки, и Plan B. В том же дворе есть неприметная табличка Thomas Fischer: несколько пролётов по лестнице — и вы в гулком пустом помещении со скрипучим старинным паркетом и громадными окнами. Это одна из «квартирных» галерей, на которые в городе сейчас настоящий бум, — но без инсайдера их обычно не найти, да и внутрь не попасть.
Объять необъятное
Юлия Майер, директор по маркетингу и PR НТО Германии в России
Особенность Берлина в том, что он не цельный — это, по сути, слепленные друг с другом 12 городков-округов, каждый со своим характером. Базироваться лучше в буржуазном Шарлоттенбурге. Хороший выбор — бутик-отель Henri с атмосферой Belle Époque: пальмы, зеркала, старинный лифт, принты Мухи по стенам и персонал, одетый по моде начала века. Лишь попкорн со вкусом барбекю и кофемашина в номере говорят о том, что это изобретательная, но игра. С пирса у дворца Шарлоттенбург отправляются прогулочные кораблики — за полтора часа, пока они неспешно преодолевают многочисленные шлюзы на Шпрее, можно разглядеть и Рейхстаг, и главный городской собор c Музейным островом. Для ужина бронируйте столик в Katz Orange — тут раздолье для мясоедов, а выдающаяся японская кухня ждёт вас в Sticks-n-Sushi.
Заглянуть за кулисы
Екатерина Кукуреко, PR-директор Airbnb в России и Северной Европе
Чтобы насладиться предрождественским Берлином в полной мере, рекомендую поселиться в самом семейном районе города Пренцлауэр-Берге. Живописные улицы, обилие ресторанов и баров делают его идеальной локацией для тех, кто приезжает впервые. К тому же местные, среди которых много экспатов, давно освоили Airbnb, а значит проблем с поиском жилья не будет. Разумеется, можно жить и в хипстерском Кройцберге, и в тусовочном Фридрихсхайне, но по мне так лучше в них ездить погостить, а в уютный Пренц возвращаться как к себе домой. Берлин считают столицей мрачной техно-музыки, а про здешние клубы говорят, что очереди в них как в худшие послевоенные годы. Но город меняется, публику клуба Berghain составляют в основном туристы, электронная музыка переживает ренессанс и становится более насыщенной и мелодичной, а сам город из «нищей столицы» превращается в хаб инноваций. Если хотите увидеть современную клубную сцену Берлина — отправляйтесь в Kater Blau («Голубой кот»). Это та таинственная дверь под мостом по пути в Berghain. На двух танцполах играют самые актуальные диджеи города, а сам клуб больше напоминает детский сад для взрослых. Тем, у кого на знакомство с Берлином всего несколько дней, стоит попробовать новый сервис впечатлений от Airbnb — он помогает найти небанальные развлечения и познакомиться с новыми людьми. Например, сплавиться на каяках или отправиться на шопинг по секретным секонд-хендам. Тем, кого впечатлили граффити на Берлинской стене, рекомендую заказать мастер-класс у уличного художника Сильвана. Новые знания можно тут же применить на практике — стена прилагается, правда, результат с собой забрать не получится.
Основательно подкрепиться
Михаил Мнацаканов, совладелец ресторана MINE
В мишленовском, но не чопорном Nobelhart & Schmutzig со вторника по субботу из локальных продуктов готовят ужин из 15−20 блюд, а хозяин (он же самый знаменитый сомелье города) Билл Вагнер угощает каким-нибудь невероятным биодинамическим сидром. Позавтракать или выпить чашку кофе хорошо в кофейнях The Barn — особенно люблю ту, что на Schönhauser Allee, 8. До открытия своего ресторана я был уверен, что лучший рибай — в Grill Royal, самом успешном и дорогом ресторане города, где можно встретить мыслимых и немыслимых звёзд вроде Rammstein. На рынке Markthalle Neun с его великолепной пекарней Sironi и крафтовым пивом в Heidenpeters Craft Bier Brauerei по четвергам можно попробовать лучший в городе стрит-фуд.