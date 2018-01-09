Путешествия

Вольный город: путеводитель по Берлину от NG Traveler

Поразительно, но столица Германии — самый, пожалуй, не немецкий город страны. Люди здесь расслаблены и не озабочены соблюдением правил: можно странно одеваться, придумывать сумасшедшие проекты и развлекаться всеми способами, не запрещёнными законом. Единственное, что решительно осуждается, — нетолерантность.
Галина Окулова
9 января 2018 в 15:41
  • Вольный город: путеводитель по Берлину от NG Traveler
    Kunsthaus Tacheles — арт-сквот, где живут и творят художники разных национальностей. Фото: Sime / Vostock Photo

Отыскать следы прошлого

Штефани Крюгер, гид

Чтобы лучше понять, как прошлое города живёт в его настоящем, советую отправиться в район Митте. И внимательно смотреть под ноги, отыскивая вмонтированные в брусчатку перед домами квадратные металлические таблички с именами депортированных или отправленных в лагеря евреев, гомосексуалов и всех неугодных фашистскому режиму (например, на Sophienstrasse, 6). Это часть европейского проекта Stolpersteine («Камни преткновения»), который придумал уроженец Берлина художник Гунтер Демниг. Отсюда рукой подать до церкви Софиенкирхе — в ней в 1964 году выступал Мартин Лютер Кинг, а кругом на домах до сих пор остались щербины от советских снарядов. Встретите по дороге крупного белого кота — считайте, город вас принял: это Оскар, местная достопримечательность. Рядом — классный магазин KONK с вещами локальных дизайнеров и жемчужина района, клуб Clärchens Ballhaus. Днём здесь тишь да гладь — во дворе пьют пиво и жуют пиццу, в залах идут уроки танго, а вот вечером он превращается в одно из лучших танцевальных мест города. Правда, есть нюанс. Для местных это само собой разумеется, а вот приезжие могут по незнанию попасть впросак: если вы остались здесь после полуночи, предполагается, что вас интересуют не только танцы, но и поиск пары, пусть даже всего на несколько часов.

  • Вольный город: путеводитель по Берлину от NG Traveler
    Рынок на набережной Майбахуфер — один из самых популярных в немецкой столице. Фото: Getty Images

Попробовать город на вкус

Мориц Микалеф, PR-специалист

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Статья опубликована в журнале National Geographic Traveler (№62, ноябрь 2017 — январь 2018).
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