Путешествия

Дело есть: лучшие гастрономические маршруты

В гастрономии затишье: из моды не выходят сезонность, экологичность, фермерские продукты. Что к лучшему — можно спокойно знакомиться с кухней разных стран, ходить на домашние ужины, проводить гастрономические уик-энды. Slow food, slow living, slow travel — сейчас модно просто никуда не торопиться.
Ксения Наумова
7 января 2018 в 18:40
  • Дело есть: лучшие гастрономические маршруты
    Фото: EATWITH

Застолье с инсайдерами

Ужины с местными

Напроситься на обед к незнакомым людям практически в любом городе мира теперь так же просто, как снять квартиру на Airbnb. Регистрируетесь на сайтах vizeat.com, eatwith.com или mealsharing.com и ищете, кто поблизости нынче кормит турис­тов. Удовольствие не бесплатное, но не дороже ужина в ресторане со средним ценником — €25−50. За столом, кроме вас, будут люди из самых разных стран, так что это ещё и возможность пообщаться с другими путешест­венниками. Иногда такие программы запускают официальные бюро по туризму. Например, в Швеции есть программа A Slice of Swedish Hospitality, которую поддерживает Visit Sweden.

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Статья опубликована в журнале National Geographic Traveler (№62, ноябрь 2017 — январь 2018).
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