Греция вводит туристический сбор с 1 января
О планах по введению туристического налога в Греции стало известно еще в 2016 году. Тогда было решено, что с 1 января 2018 года, в зависимости от «звездности» объекта размещения, туристы будут платить 0,25−4 евро за ночь. Обсуждая законопроект, представители греческого турбизнеса попросили правительство взимать дополнительный сбор только в высокий сезон: в июле и августе. Они поясняют, что даже при полной загрузке отелей прибыль не слишком велика: большинство мест продается со скидками. Если налог будет взиматься на протяжении всего года, когда загрузка и без того минимальна, курорты Греции становятся полностью неконкурентоспособными.
Эти аргументы, казалось бы, были услышаны. Однако к концу 2017 года правительство вернулось к своему первоначальному плану, объявив о начале сбора с туристов нового налога. Он будет взиматься в день заезда или выезда при проживании в отеле или лицензированных апартаментах отдельно от цены тура. Если турист не захочет следовать новому правилу — ему может быть отказано в размещении даже при полностью оплаченном жилье.
Выше всего туристический сбор будет в пятизвездочных гостиницах: 4 евро в сутки за номер. Для отелей 4* тариф установлен на уровне 3 евро/сутки, для 3* - 1,50 евро/сутки, а в отелях 1* и 2* постоялец заплатит по 0,50 евро за каждые сутки. Сумма сбора в апартаментах значительно ниже: для четырехзвездочных — всего 1 евро/сутки, и по 0,25 евро в сутки будет добавлено к стоимости проживания в апартаментах 1* и 2*.
По оценке туроператоров, в среднем новый налог приведет к удорожанию в размере 40 евро за тур. Это небольшая сумма на фоне общих трат в отпуске; основная сложность заключается в том, что туристы «не привыкли платить этот налог в Греции», и им потребуется некоторое время на «адаптацию».
Несколько греческих отелей — в основном, категорий 5* Deluxe и Luxury — уже заявили о готовности отнести туристический налог на свой счет. Этот шаг должен оставить их конкурентоспособными в новых условиях.
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