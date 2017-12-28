Самый загруженный авиамаршрут в мире
Более 2,3 миллионов пассажиров ежегодно пользуются авиаперевозкой по маршрутам Тулуза — Париж, а также Мадрид — Барселона. Чуть меньше людей — около 2,1 млн — летают из Ниццы в столицу Франции. Это первая тройка самых популярных авианаправлений внутри Европы. Замыкают список, состоящий из 30 позиций, рейсы Кельн — Берлин: 1,2 млн пассажиров.
В России показатель выше: около 3 млн пассажиров за год на линии Санкт-Петербург — Москва, однако страна не входит в ЕС и в этом рейтинге не учитывается.
Все эти достижения меркнут по сравнению с по-настоящему востребованным направлением. Им на протяжении многих лет является маршрут между двумя южнокорейскими городами: Сеулом и Чеджу. Уже в 2011 году это путешествие совершило 9,9 млн человек, а с 2015 года отметка перевалила за 11 млн. Это на 3 млн больше, чем на втором по загруженности авиамаршруте в мире: между японскими городами Токио и Саппоро.
Полеты на остров Чеджу стали столь популярны благодаря китайским туристам, выбирающим для отдыха Южную Корею. Их привлекает безвизовый въезд, а также изобилие казино, которые запрещены у них в стране. А благодаря качественной инфраструктуре и теплому морскому климату это направление называют «Южнокорейскими Гавайями».
В сутки сюда выполняется около 200 рейсов, и самолеты взлетают каждые 15 минут. Полет из Сеула на расстояние 450 км длится менее часа; на линии работает 7 авиакомпаний; стоимость билета в одном направлении, в зависимости от авиаперевозчика и сезона, составляет 18−80 евро.
В десятке мировых лидеров большинство позиций занимают азиатские направления: Токио — Фукока, Дели — Мумбаи, Пекин — Шанхай, Токио — Осака, Гонконг — Тайбэй и Токио — Окинава. Их показатели — на уровне 7,6 млн человек в год. «Разбавляют» их лишь маршруты Сидней — Мельбурн (7,2 млн человек) и Сан-Паоло — Рио-де-Жанейро (около 6 млн).
Узнайте о самом длинном беспосадочном полете.