«Тайны времени»: путь самоцветов и загадки Жемчужной реки
Великий шелковый путь, Сибирский тракт, Волжский путь, Путь из варяг в греки — все это «дороги жизни», по которым распространялись не только товары, но и религии, творческие достижения и научные знания.
Их история раскрывается в документальных фильмах из цикла «Тайны времени», снятых в ходе экспедиций по России и странам Средней Азии. В 2017 в эфир канала «Мир» выйдут два фильма.
Первый — «По дорогам из камней и шелка». Еще до того, как сформировалась система караванных дорог, получившая название «Великий шелковый путь», ей предшествовали торговые пути, по которым перевозились полудрагоценные камни. Именно им мы обязаны развитию торговых связей между Центральной Азией, Китаем, Ближнем Востоком и Западом во втором тысячелетии до нашей эры. В фильме раскрывается история древних месторождений нефрита и лазурита, магические и лечебные свойства, приписываемые камням, роль самоцветов в истории и культуре, прошлые и настоящие дороги камней.
Премьера документального цикла состоится 23 и 24 декабря, в 7:30 по московскому времени, на телеканале «МИР».
Второй фильм цикла — «Жемчужная река. Сырдарья». Сырдарью называют «Королевой Средней Азии». Это самая длинная и вторая по полноводности река этого региона.
Когда-то вдоль ее русла шла караванная дорога, на которой находились несколько крупных городов: Фараб (он же — Отрар), Шавгар (ныне — Туркестан), Худжанд. Зрители узнают, какие следы оставил после себя Александр Македонский, какие опасности поджидали древних путешественников и о чем сегодня молят реку местные жители.