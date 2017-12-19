  • Молодо-зелено: фоторепортаж из Вьетнама
    Лучшее место для сёрфинга — пляж Бай-Дай в 30 километрах от Нячанга. Это песчаная коса длиной более 17 километров, отделяющая Восточное море от бухты Камрань. Почти круглый год сюда приходят длинные и ровные волны высотой от полуметра до трёх-четырёх метров. Фото: Катя Алагич
  • Молодо-зелено: фоторепортаж из Вьетнама
    В получасе езды от центра Нячанга разбросаны шикарные отели, в которых царит безмятежность, и лишь высотные здания на горизонте напоми­нают о шумном городе. Фото: Катя Алагич
  • Молодо-зелено: фоторепортаж из Вьетнама
    Фото: Катя Алагич
  • Молодо-зелено: фоторепортаж из Вьетнама
    Жизнь вьетнамцев традиционно проходит на улице: здесь готовят, едят, отдыхают, торгуют и обмениваются новостями. Фото: Катя Алагич
  • Молодо-зелено: фоторепортаж из Вьетнама
    От Нячанга до известного парка развлечений Винперл можно добраться по самой длинной в мире канатной дороге, проходящей над морем. От открывающихся из окна кабинки видов особенно захватывает дух вечером, когда вдали зажигаются огни ночного города. Фото: Катя Алагич
Путешествия

Молодо-зелено: фоторепортаж из Вьетнама

Десять лет назад Нячанг и Далат были скромными деревушками. Сегодня это два новых главных курорта в центральной части Вьетнама, которые тем не менее смогли сохранить провинциальное очарование.
Текст и фото: Катя Алагич
19 декабря 2017 в 18:52
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Нячанг — относительно новый город, где туризм зародился около десяти лет назад. Построенный на месте бывшей деревни и довольно быстро ставший крупным курортным центром провинции Кханьхоа, он напоминает ребёнка, которого резко вытолкнули во взрослую жизнь. Наивность и неиспорченность местных жителей, искренняя доброта в глазах, плохое знание английского, быт, совершенно не скрытый от посторонних глаз, контрастируют с обилием баров, ночных клубов, массажных салонов, торговых центров и десятком гостиниц. Сейчас Нячанг ещё немного теряется среди массы возможностей, которые сулит ему яркая молодость, но потенциал у него огромный.

DSCF0094.jpgОтель Amiana Nha Trang с собственным небольшим пляжем — один из лучших на побережье.

С первого взгляда здесь легко потеряться. Высотки отелей, лабиринты узких многоэтажных домов (во Вьетнаме высокий налог на площадь, поэтому строят ввысь, а не вширь), бесконечные кафе и магазины, велосипеды, прилавки с фруктами и тележки с лапшой, остроугольные шапочки местных жителей. И среди всего этого — рынок. Зелень, фрукты, морепродукты, мясо, сушёные моллюски, специи, банановые листья… Вьетнамцы торгуются и совсем не обращают внимания на туристов. Найдите время, чтобы посидеть на низких пластиковых стульчиках и съесть обжигающе острый суп с лемонграссом. К нему подают пару крошечных гренок с поджаренным яйцом, приправленные смесью из чили, тёртой редьки и чеснока. Местный стрит-фуд — это очень, очень вкусно.

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Статья опубликована в журнале National Geographic Traveler (№62, ноябрь 2017 — январь 2018).
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