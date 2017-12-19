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Лучшее место для сёрфинга — пляж Бай-Дай в 30 километрах от Нячанга. Это песчаная коса длиной более 17 километров, отделяющая Восточное море от бухты Камрань. Почти круглый год сюда приходят длинные и ровные волны высотой от полуметра до трёх-четырёх метров. Фото: Катя Алагич
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В получасе езды от центра Нячанга разбросаны шикарные отели, в которых царит безмятежность, и лишь высотные здания на горизонте напоминают о шумном городе. Фото: Катя Алагич
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Фото: Катя Алагич
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Жизнь вьетнамцев традиционно проходит на улице: здесь готовят, едят, отдыхают, торгуют и обмениваются новостями. Фото: Катя Алагич
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От Нячанга до известного парка развлечений Винперл можно добраться по самой длинной в мире канатной дороге, проходящей над морем. От открывающихся из окна кабинки видов особенно захватывает дух вечером, когда вдали зажигаются огни ночного города. Фото: Катя Алагич
Молодо-зелено: фоторепортаж из Вьетнама
Нячанг — относительно новый город, где туризм зародился около десяти лет назад. Построенный на месте бывшей деревни и довольно быстро ставший крупным курортным центром провинции Кханьхоа, он напоминает ребёнка, которого резко вытолкнули во взрослую жизнь. Наивность и неиспорченность местных жителей, искренняя доброта в глазах, плохое знание английского, быт, совершенно не скрытый от посторонних глаз, контрастируют с обилием баров, ночных клубов, массажных салонов, торговых центров и десятком гостиниц. Сейчас Нячанг ещё немного теряется среди массы возможностей, которые сулит ему яркая молодость, но потенциал у него огромный.
Отель Amiana Nha Trang с собственным небольшим пляжем — один из лучших на побережье.
С первого взгляда здесь легко потеряться. Высотки отелей, лабиринты узких многоэтажных домов (во Вьетнаме высокий налог на площадь, поэтому строят ввысь, а не вширь), бесконечные кафе и магазины, велосипеды, прилавки с фруктами и тележки с лапшой, остроугольные шапочки местных жителей. И среди всего этого — рынок. Зелень, фрукты, морепродукты, мясо, сушёные моллюски, специи, банановые листья… Вьетнамцы торгуются и совсем не обращают внимания на туристов. Найдите время, чтобы посидеть на низких пластиковых стульчиках и съесть обжигающе острый суп с лемонграссом. К нему подают пару крошечных гренок с поджаренным яйцом, приправленные смесью из чили, тёртой редьки и чеснока. Местный стрит-фуд — это очень, очень вкусно.
Уличную еду смело можно отнести к числу главных достопримечательностей Вьетнама. В основе большинства блюд здесь — рис, лапша, яйца и морепродукты, обильно сдобренные специями. На кухню страны повлияло и колониальное прошлое: от французов местные жители переняли любовь к кофе и свежему хлебу.
В Нячанге огромное количество кофеен. Вьетнам — второй в мире экспортёр кофе после Бразилии. Обжаренные зёрна стали для страны такой же визитной карточкой, как и жемчуг. Забудьте про капучино и закажите холодный кофе со сгущёнкой, которую местные жители полюбили со времён дружбы с СССР.
Текучие формы отеля Crazy House в Далате были вдохновлены архитектурой Гауди.
Море в бухтах Нячанга и соседней с ним Камрани совсем не такое, как на юге страны: вода лазурного цвета и коралловые рифы с бесчисленным количеством ярких рыбок. По всему побережью тянутся скалистые горы, между которыми серпантином вьется асфальтовая дорога, ведущая к диким пляжам. С недавних пор в Нячанг устремились ещё и любители сёрфинга. Небольшая глубина у берега и ровная волна с длинным периодом, а также отсутствие ветра и подводных течений создают здесь идеальные условия для новичков.
В трёх часах езды от Нячанга находится Далат — столица провинции Ламдонг. Первыми это место стали осваивать французские колонизаторы, старавшиеся спрятаться от беспощадной жары и влажности Сайгона в высокогорном районе. Они построили здесь виллы, ввели латинскую письменность и основали кофейные плантации и виноградники. Сегодня основная статья доходов в экономике Далата — сельское хозяйство. В окрестностях города выращивают чёрный перец, рис, кофе — и его урожай собирают по два раза в год. Бесконечные пагоды с огромными статуями Будды, каскады водопадов в национальном парке Пренн, рисовые поля, расчерченные резкими линиями, силуэты голубоватых гор на горизонте — здесь, на высоте 1500 метров, даже дышится легче. Не случайно Далат называют «городом вечной весны»: в нём каждый раз хочется родиться заново.
Бухты Нячанга и соседней Камрани — одни из немногих во Вьетнаме сёрфовых спотов, куда приходит настоящий океанический свелл. Идеальное время для катания на доске — с марта по август.