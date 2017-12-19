Где российские туристы встретят Новый год
Таиланд снова стал самым популярным направленем зарубежного отдыха у российских туристов. Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе объясняет это «отсутствием виз и демократичными ценами». Кроме того, удобное авиасообщение с этой страной налажено не только из Москвы, но и из городов, расположенных за Уралом.
Пятерку самых востребованных направлений формируют ОАЭ, Вьетнам, Доминикана и Израиль. В каждое из этих государств не требуется оформлять визу заранее. Комфортная погода в сочетании с удобным авиаперелетом делают эти страны особенно привлекательными местами новогоднего отдыха. В общей сложности чартерными рейсами сюда улетят около 150 тыс. туристов.
Рост спроса на уровне 10−20% по сравнению с прошлым годом демонстрируют и зимние виды программ: рождественские экскурсии по Европе и горнолыжные туры. Наибольшее число путевок было продано в Прагу, Париж, города Италии, на альпийские и болгарские лыжные курорты.
Также традиционно сильным горнолыжным направлением остается Россия, и это объясняет ведущую позицию Сочи. При этом туроператоры отмечают «тенденцию перераспределения спроса»: если в прошлом году горнолыжники останавливались ближе к курортам Красной Поляны, то теперь растет интерес на размещение в Имеретинской долине, откуда туристов будут возить на трассы курортов.
Остальные российские направления пока не могут похвастаться успехами. Снижение объемов бронирования отмечено у всех прежних лидеров: Петербурга, Москвы, Казани и городов Золотого кольца. Путевки сюда продаются хуже, чем год назад. По данным АТОР, это связано с ухудшением экономической ситуации в стране. Египет, ранее бывший одним из самых популярных мест отдыха, выбыл из «гонки» после закрытия авиасообщения. Однако в 2017 году оно может возобновиться: регулярные рейсы в Каир начнут выполняться с февраля, а решение по чартерной программе будет принято в апреле, что позволит открыть египетские курорты к следующему летнему сезону.