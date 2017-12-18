Самолеты из России снова полетят в Египет
Минтранс РФ и министерство гражданской авиации Египта подписали протокол о возобновлении авиасообщения. По мнению министра транспорта РФ Максима Соколова, полеты в Каир начнутся не ранее февраля следующего года: «впереди предстоит много работы, так нам необходимо закончить внутригосударственные процедуры» по возобновлению авиаперевозок.
Авиасообщение между Россией и Египтом было закрыто в ноябре 2015 года после катастрофы самолета авиакомпании «Когалымавиа». После этого начал разрабатываться проект протокола о сотрудничестве с Египтом по безопасности гражданской авиации. Согласно документу, регулярные рейсы из России могут проводиться, только если уполномоченные Росавиацией специалисты будут контролировать безопасность в аэропортах Египта. По всей видимости, к настоящему времени египетская сторона согласилась на эти условия. Стоит также отметить, что решение о возобновлении авиасообщения касается регулярных рейсов в столицу Египта. Сроки запуска чартерных программ будут обсуждаться отдельно.
Лучшим временем для посещения Египта считаются осень и весна. Сильный ветер, дующий с февраля по март, делает пляжный отдых в Хургаде и Шарм-эль-Шейхе не очень комфортным. В то же время экскурсии в Луксор и Каир удобнее всего совершать именно зимой, когда не так жарко и душно.
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